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Сотни радостных публикаций: новосибирцы делятся в соцсетях эмоциями после полумарафона Раевича

сегодня 15:17

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и посты в Instagram

Новосибирцы пробежали полумарафон Раевича на 21,1 километра; после забега участники делятся радостными публикациями в соцсетях.

Сегодня, 12 сентября, новосибирцы пробежали самую популярную дистанцию в 21,1 километра в полумарафоне памяти Раевича. Сразу после тяжёлого испытания сибиряки начали делиться фотографиями и радостными эмоциями с подписчиками.

Некоторые участники отмечают, что в этот раз пробежали дистанцию лучше, чем раньше, но хотят достичь лучших результатов.

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Публикация от Мария Иваненко (@ivanenko_maria)

«Второй полумарафон Раевича. Я честно хотела сделать личник, но что-то пошло не так (гели) и последние два круга пробежала на 4 мин дольше. Кажется, всего 4 мин, но время уже не 1:48, а 1:52. Как бэ и обидно немного, а хотя не очень, это все равно быстрее майского, а значит все ок», – пишет пользователь Instagram под ником ivanenko_maria.

Другие просто радуются новым достижениям.

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Публикация от Юлия Тимонова (@catusha_54)

«Поздравляю себя с улучшением результата в полумарафоне! Где-то 1:59», – запостила участница с ником catusha_54.

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Публикация от Таня (@tanya_kuvshinka)

«Как говорится, есть еще порох...Третья (медаль, – прим. Сиб.фм) в копилку», – загадочно написала сибирячка под ником tanya_kuvshinka.

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Публикация от Сергей Самойленко (@samoylenko_serg)

Некоторые рассказывают, как им удалось достичь такого успеха в полумарафоне.

«Официальный статус полу-марафонца получен! Очень доволен работой над собой, результат отбеган на десятках тренировках, что позволило держать темп 5:27 на километр, как машина, что в горку что с неё, никаких стрессов и нервов. Как итог, половинка из двух часов», – делится участник с ником samoylenko_serg.

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Публикация от Alyona (@abekshaeva)

А для кого-то участие в полумарафоне стало настоящей мечтой, которая наконец исполнилась.

«Это была та мечта, которую я из года в год переносила на следующий сезон. И кто бы мог подумать, но спасибо коронавирус, потому что было закрыто все, и я начала бегать в парке. Сначала понемножку, а дальше как в тумане. Пробежки просто стали частью жизни. Человек счастлив», – радуется сибирячка с ником abekshaeva.

Сиб.фм поздравляет участников полумарафона памяти Раевича с прохождением непростой дистанции в 21,1 километра!

Автор:
Денис Калин

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Теги

бег
марафон
Новосибирск

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