Сплюнула на машину: странные действия сибирячки попали на камеру
Фото и видео из группы «АСТ-54» «ВКонтакте»
Женщина очень обильно сплюнула на машину; странные действия сибирячки смутили хозяйку машины и удивили горожан.
Сибирячка, возмущённая тем, как припаркована машина, решила действовать основательно. Набрав что-то в рот, она направилась к автомобилю и обильно сплюнула на лобовое стекло. Видео с необычным поступком женщины опубликовано в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
«Мой автомобиль пострадал от странных действий удивительной женщины. И вот как с такими быть, посоветуйте, пожалуйста?» – написала хозяйка машины.
В комментариях под постом новосибирцы уже оценили удивительные способности сибирячки.
«Женщина-дракон?» – написал Александр.
«Ну хоть не подожгла», – поддержал Микха.
Другие сибиряки пришли в полное недоумение от поступка женщины:
«Что это было?» – удивилась Юлия.
«Да как так то?» – спросила Анастасия.
Всё же, большинство комментаторов пришли к выводу, что на такие действия женщину спровоцировало то, как припаркован автомобиль. Но метод расправы, который выбрала сибирячка, признают они, весьма необычный.
Напомним, 26 августа сотрудники ДПС прокололи колесо автомобилю и попали на видео.
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