Сплюнула на машину: странные действия сибирячки попали на камеру

Фото и видео из группы «АСТ-54» «ВКонтакте»

Женщина очень обильно сплюнула на машину; странные действия сибирячки смутили хозяйку машины и удивили горожан.

Сибирячка, возмущённая тем, как припаркована машина, решила действовать основательно. Набрав что-то в рот, она направилась к автомобилю и обильно сплюнула на лобовое стекло. Видео с необычным поступком женщины опубликовано в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

«Мой автомобиль пострадал от странных действий удивительной женщины. И вот как с такими быть, посоветуйте, пожалуйста?» – написала хозяйка машины.

В комментариях под постом новосибирцы уже оценили удивительные способности сибирячки.

«Женщина-дракон?» – написал Александр.

«Ну хоть не подожгла», – поддержал Микха.

Другие сибиряки пришли в полное недоумение от поступка женщины:

«Что это было?» – удивилась Юлия.

«Да как так то?» – спросила Анастасия.

Всё же, большинство комментаторов пришли к выводу, что на такие действия женщину спровоцировало то, как припаркован автомобиль. Но метод расправы, который выбрала сибирячка, признают они, весьма необычный.

Напомним, 26 августа сотрудники ДПС прокололи колесо автомобилю и попали на видео.