Трёхкратный чемпион мира Александр Овечкин прилетел в Новосибирск на сегодняшний матч ХК «Сибирь»
Фотографии из группы «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте» и из «Википедии»
Именитый хоккеист прилетел в Новосибирск; Александр Овечкин станет почётным гостем матча.
Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли приехал в Новосибирск.
Именитый хоккеист посетил хоккейный модуль, построенный рядом с ЛДС , и станет почётным гостем сегодняшнего матча «Сибири» с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в рамках чемпионата КХЛ.
Матч стартовал в 17:30 по местному времени на арене ЛДС «Сибирь» в Новосибирске.
Напоминаем, где смотреть онлайн-трансляцию.
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