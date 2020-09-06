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Трёхкратный чемпион мира Александр Овечкин прилетел в Новосибирск на сегодняшний матч ХК «Сибирь»

сегодня 17:34

Фотографии из группы «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте» и из «Википедии»

Именитый хоккеист прилетел в Новосибирск; Александр Овечкин станет почётным гостем матча.

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли приехал в Новосибирск.

Именитый хоккеист посетил хоккейный модуль, построенный рядом с ЛДС , и станет почётным гостем сегодняшнего матча «Сибири» с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в рамках чемпионата КХЛ.

Матч стартовал в 17:30 по местному времени на арене ЛДС «Сибирь» в Новосибирске.

Напоминаем, где смотреть онлайн-трансляцию.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Сибирь
хоккей
кхл
матч

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