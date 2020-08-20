Ударила шаровая молния: шокирующее событие произошло в Улан-Удэ

Фото из группы Богородице-Владимирского храма в социальной сети «ВКонтакте»

Шаровая молния попала прямо в храм и нанесла серьёзные повреждения зданию; в результате удара никто из людей не пострадал.

Шаровая молния ударила в колокольню Сотниковского храма в Улан-Удэ. Возгорания не было, но удар пришёлся на динамики, после чего произошёл взрыв. Об этом сообщили в группе храма в социальной сети «ВКонтакте».

«Заряд попал в динамики, произошёл взрыв, в результате чего в храме отвалилась штукатурка, сгорела вся проводка, разрушена одна балка колокольни и оторвалась кровля, повреждены купола», – написано в посте (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, – прим. Сиб.фм).

В храме попросили прихожан и неравнодушных о пожертвованиях, которые пойдут на ремонт. В следующем посте говорится о том, что на месте уже работают электрики.

«Первым делом конечно же нужно восстановить всю сгоревшую проводку, сибкабель, более того, сгорела проводка и в приюте для бездомных. Далее нужно будет налаживать колокольню, т. к при сильном ветре она может накрениться, далее пойдет ремонт в самом храме, восстановление сгоревшей сигнализации, обшивки, побелка и др. Ущерб оценён примерно в 150.тыс.р. Самое главное, Слава Богу, что храм не загорелся и внутри не пострадала ни одна святыня, ни одна икона!» – написали авторы поста.

Напомним, 20 августа в Кемеровской области молния убила ребёнка.