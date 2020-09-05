Утяшева назвала Харламова самым завидным женихом

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Жена Павла Воли рассказала о состояние Гарика Харламова; по мнению Утяшевой, комик не страдает из-за развода.

Бывшая чемпионка и гимнастка Ляйсан Утяшева прокомментировала состояние резидента Comedy Club Гарика Харламова после развода. Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

По её словам, она приглашала Харламова на свой юбилей. Ляйсан отметила, что он вёл себя очень легко и свободно.

«То, что Харламов не страдает, — это было сильно видно», — сообщила Ляйсан.

Также Ляйсан призвала всех незамужних девушек активизироваться, поскольку Гарик — самый завидный жених.

Вечеринка в честь дня рождения Утяшевой прошла 28 июня. Также Харламов снимался в ролике Ляйсан и её мужа Павла Воли, в котором они все вместе делали зарядку.

Напомним, помощник Харламова опроверг наличие у него коронавируса.