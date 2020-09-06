В результате ДТП в Новосибирске пострадала 6-летняя девочка

Фото Госавтоинспекции Новосибирска

В Центральном районе «Газель» врезалась «Ниссан» перед пешеходным переходом; ребёнок доставлен в больницу.

В результате ДТП в Новосибирске пострадала 6-летняя девочка, сообщает Госавтоинспекция.

ДТП произошло сегодня в 14:10 на улице Серебренниковской в Новосибирске. 35-летний водитель универсала Nissan Primera, двигаясь со стороны улицы Спартака в сторону Октябрьской магистрали, у дома № 18 притормозил перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешеходов.

В этот момент в заднюю часть «Ниссана» врезалась грузовая «Газель» под управлением водителя 1987 года рождения, двигавшегося в попутном направлении.

В результате происшествия пострадала 6-летняя девочка. Она с подозрением на черепно-мозговую травму была отправлена в больницу.

По словам родителей, ребёнок в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве.

«На месте работает экипаж ДПС, который устанавливает обстоятельства происшествия», — рассказала Сиб.фм инспектор пропаганды БДД новосибирской Госавтоинспекции Ирина Кетова.

Напомним, сегодня стали известны подробности аварии на Серафимовича.