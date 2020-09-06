В результате ДТП в Новосибирске пострадала 6-летняя девочка
Фото Госавтоинспекции Новосибирска
В Центральном районе «Газель» врезалась «Ниссан» перед пешеходным переходом; ребёнок доставлен в больницу.
В результате ДТП в Новосибирске пострадала 6-летняя девочка, сообщает Госавтоинспекция.
ДТП произошло сегодня в 14:10 на улице Серебренниковской в Новосибирске. 35-летний водитель универсала Nissan Primera, двигаясь со стороны улицы Спартака в сторону Октябрьской магистрали, у дома № 18 притормозил перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешеходов.
В этот момент в заднюю часть «Ниссана» врезалась грузовая «Газель» под управлением водителя 1987 года рождения, двигавшегося в попутном направлении.
В результате происшествия пострадала 6-летняя девочка. Она с подозрением на черепно-мозговую травму была отправлена в больницу.
По словам родителей, ребёнок в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве.
«На месте работает экипаж ДПС, который устанавливает обстоятельства происшествия», — рассказала Сиб.фм инспектор пропаганды БДД новосибирской Госавтоинспекции Ирина Кетова.
Напомним, сегодня стали известны подробности аварии на Серафимовича.
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