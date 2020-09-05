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«Валил чёрный дым»: спасатели ликвидировали открытое горение в крупном пожаре в Новосибирске

сегодня 14:07

Фото службы «АСТ-54»

В Новосибирске загорелось четырёхэтажное задание; огнеборцам удалось устранить открытие горение.

В Калининском районе Новосибирска загорелось четырёхэтажное строение. Об этом сообщила служба «АСТ-54».

Прибывшие на место спасатели установили, что в нескольких помещениях горел мусор. Людей в здании не обнаружили.

«В течение 13 минут специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение на общей площади 60 м²», — приводит «АСТ-54» информацию пресс-службы ГУ МЧС России по НСО.

Как ранее писал Сиб.фм, сегодня, 12 сентября, около 12:00 очевидцы сообщили в соцсетях о крупном пожаре в здании на улице Сухановской.

Напомним, 8 сентября в Новосибирской области четыре человека погибли в двух пожарах, из-за чего СК начал проверки.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
пожары

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