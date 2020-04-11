Вечеринка с запечённым поросёнком: заключённые сибирской колонии решили развлечься

Фото с сайта pixabay.com, видео из социальной сети "В контакте".

Видео, появившееся в соцсетях, вызвало массу вопросов; в ГУ ФСИН заявили о начале проверки.

Правозащитники организации «Сибирь правовая», защищающей права заключённых, опубликовали на своём YouTube-канале видео, которое, по словам самих правозащитников, было снято в кузбасской колонии ИК-37.

На видео несколько заключённых пируют, судя по всему, провожая одного из них «на волю». По крайней мере, эту информацию озвучивает один из участников вечеринки, обращаясь к товарищу, который разрезает жареного поросёнка на столе. Кроме поросёнка, на праздничном столе ещё есть минералка, лимонад, колбаса, хлеб и овощи.

Видео сопровождается длинным предисловием от активиста «Сибири правовой», в котором тот утверждает, что участники застолья – это заключённые, активно сотрудничающие с администрацией ИК-37, за что они пользуются особым расположением начальства колонии.

В пресс-службе областного ГУ ФСИН рассказали, что об опубликованном видео в соцсетях знают.

«Сейчас идёт серьёзная внутренняя служебная проверка, выясняем, действительно ли видео было снято в этой колонии, и когда», — сообщили в ГУ ФСИН.

Напомним, 14 апреля в иркутской колонии заключённые устроили бунт.