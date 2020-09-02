Врачи рассказали о влиянии аспирина на потенцию

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Популярное лекарство влияет на потенцию; у мужчин, принимавших препарат, увеличилось количество успешных половых актов.

У мужчин, регулярно принимающих аспирин, может повыситься потенция. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Renal and Urology News.

Турецкие учёные собрали группу добровольцев из 184 мужчин, страдающих эректильной дисфункцией. Средний возраст участников составил 48 лет.

В течение шести недель часть из них ежедневно принимала таблетку аспирина в дозировке 100 мг, а другим испытуемым давали плацебо.

После окончания эксперимента исследователи провели опрос, который показал, что у принимавших аспирин мужчин количество успешных половых актов выросло с 31 до 78 %.

По мнению доктора Зеки Байрактара, этот эффект обусловлен кроверазжижающим свойством аспирина. Основное действующее вещество аспирина, ацетилсалициловая кислота, влияет на выработку тромбоксана, имеющего сосудосуживающие действие.

Напомним, диетологи назвали повышающие мужскую потенцию продукты.