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«Я очень уважаю этих ребят»: известный американский пилот восхитился российскими коллегами в Толмачёво

сегодня 10:42

Фото и видео из instagram.com/p/CE_Au5_KK2m/

Знаменитый пилот из США Капитан Джо отложил свой вылет из-за погодных условий в Новосибирске; американец выложил видео с посадкой русских коллег в ливень и восхитился их смелости.

Видео с посадкой российских пилотов в непогоду выложил американский пилот-блогер Капитан Джо. Он похвалил коллег за смелость, так как сам отложил вылет из-за ливня. Пост об этом он выложил в свой Instagram.

У американского пилота более 350 тысяч подписчиков, и он один из самых известных пилотов США. На видео он заснял посадку АН-24 в Толмачёво. Иностранец пришёл в искреннее удивление, потому что считает, что это очень рискованно.

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Публикация от Captain Joe (@flywithcaptainjoe)

«В последний раз, когда я был в Новосибирске, шёл проливной дождь. Но всегда приятно видеть, как наши российские коллеги борются с любой погодой на своих старых турбовинтовых самолётах. Я очень уважаю этих ребят!» — написал Капитан Джо.

Напомним, 10 мая военные опубликовали видео с воздушного парада Победы в Новосибирске. Видео снято из кабины лётчика.

Автор:
Денис Калин

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Теги

авиация
самолет

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