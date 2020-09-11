«Я очень уважаю этих ребят»: известный американский пилот восхитился российскими коллегами в Толмачёво
Фото и видео из instagram.com/p/CE_Au5_KK2m/
Знаменитый пилот из США Капитан Джо отложил свой вылет из-за погодных условий в Новосибирске; американец выложил видео с посадкой русских коллег в ливень и восхитился их смелости.
Видео с посадкой российских пилотов в непогоду выложил американский пилот-блогер Капитан Джо. Он похвалил коллег за смелость, так как сам отложил вылет из-за ливня. Пост об этом он выложил в свой Instagram.
У американского пилота более 350 тысяч подписчиков, и он один из самых известных пилотов США. На видео он заснял посадку АН-24 в Толмачёво. Иностранец пришёл в искреннее удивление, потому что считает, что это очень рискованно.
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«В последний раз, когда я был в Новосибирске, шёл проливной дождь. Но всегда приятно видеть, как наши российские коллеги борются с любой погодой на своих старых турбовинтовых самолётах. Я очень уважаю этих ребят!» — написал Капитан Джо.
Напомним, 10 мая военные опубликовали видео с воздушного парада Победы в Новосибирске. Видео снято из кабины лётчика.
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