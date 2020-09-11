«Я очень уважаю этих ребят»: известный американский пилот восхитился российскими коллегами в Толмачёво

Фото и видео из instagram.com/p/CE_Au5_KK2m/

Знаменитый пилот из США Капитан Джо отложил свой вылет из-за погодных условий в Новосибирске; американец выложил видео с посадкой русских коллег в ливень и восхитился их смелости.

Видео с посадкой российских пилотов в непогоду выложил американский пилот-блогер Капитан Джо. Он похвалил коллег за смелость, так как сам отложил вылет из-за ливня. Пост об этом он выложил в свой Instagram.

У американского пилота более 350 тысяч подписчиков, и он один из самых известных пилотов США. На видео он заснял посадку АН-24 в Толмачёво. Иностранец пришёл в искреннее удивление, потому что считает, что это очень рискованно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Captain Joe (@flywithcaptainjoe) 10 Сен 2020 в 10:29 PDT

«В последний раз, когда я был в Новосибирске, шёл проливной дождь. Но всегда приятно видеть, как наши российские коллеги борются с любой погодой на своих старых турбовинтовых самолётах. Я очень уважаю этих ребят!» — написал Капитан Джо.

Напомним, 10 мая военные опубликовали видео с воздушного парада Победы в Новосибирске. Видео снято из кабины лётчика.