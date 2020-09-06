Юридическая группа Общественной палаты НСО: массовых вбросов на территории Новосибирской области не зафиксировано

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм.

Общественная палата НСО опровергла слухи о вбросах; по каждому зафиксированному случаю нарушения проводится проверка.

Сообщения о массовых вбросах, якобы обнаруженных наблюдателями в ходе контроля за ходом голосования, фактически не нашли подтверждения. Частные случаи нарушений имели место, по каждому такому случаю проводится проверка правоохранительными органами. Об этом сообщил представитель юридической группы наблюдателей Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов.

«Мы рассмотрели каждое конкретное обращение, никакой угрозы легитимности выборов в целом нет. В некоторых случаях комиссия принимала решение о признании недействительными бюллетеней, а в некоторых сейчас разбирается полиция», – отметил Бубенов.

По словам юриста, «массовые вбросы» – формулировка, которую использовали некоторые СМИ по отношению к единичным случаем нарушений – провокация, не имеющая никакого обоснования.

«Какие жалобы мы рассмотрели: на одном участке в Мошковском районе голосование действительно началось в 6:30 вместо положенного времени. Все бюллетени, по которым проголосовали указанные избиратели, упакованы в отдельный сейф – пакет, и при подсчёте они будут признаны недействительными. Сразу отмечу, речь идёт буквально о нескольких бюллетенях, никакой массовости здесь нет. Подобная ситуация имела место в Карасуке с досрочным голосованием, бюллетени также были аннулированы. Далее сообщалось о подозрительных действиях со стороны членов комиссии ночью на участке в Маслянино. Данный участок оборудован видеокамерой. После просмотра записей установлено, что никаких незаконных действий члены комиссии не предпринимали», – рассказал эксперт.

Комментируя информацию об одновременном голосовании на придомовой территории и на участке в Дзержинском районе, эксперт отметил, что таким образом проголосовал всего один человек.

«Можно ли это считать массовым вбросом или серьёзным нарушением? Сомневаюсь. Самыми серьёзными из поступивших сообщений можно считать информацию о якобы подкупе избирателей. Я говорю «якобы», потому что информация о таких сообщениях сразу передается в полицию, которая проводит дальнейшую проверку, на данный момент о возбуждении дел или подтверждении фактов подкупа мне не известно. Юридическая группа наблюдателей Общественной палаты области продолжит следить за прозрачностью и легитимностью выборов», – резюмировал Бубенов.

Напомним, вчера был опубликован список избирательных участков в Новосибирской области.