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Юрист рассказал, как можно получить компенсацию за упавшее на машину дерево

сегодня 04:21

Фотографии из группы "АСТ-54" в социальной сети "В контакте".

За упавшее на машину дерево можно получить компенсацию; читайте рекомендации юриста.

Падающие на машины деревья достаточно частое явление. Буквально позавчера штормовой ветер повредил сразу несколько автомобилей в Санкт-Петербурге. Советы специалиста о том, как можно получить компенсацию за упавшее на машину дерево, опубликовал "Лен ТВ".

Сильный ветер повалил около 450 деревьев в Петербурге 10 сентября. Актуальную проблему, которая касается водителей и их повреждённых автомобилей, прокомментировали юристы.

Для начала специалисты рекомендуют определить, на какой территории находилась машина.

Если она была в черте города, то за этот инцидент отвечает муниципалитет. Если автомобиль находился во дворе, то за ущерб несёт ответственность управляющая компания, так как там должны знать, какие деревья могут быть потенциально опасны.

Однако штормовой ветер является форс-можарной ситуацией и предсказать действия стихии невозможно.

"Но это форс-мажорная ситуация. И за такой случай УК ответственности не несёт. Но уже падающее дерево нельзя заставить убрать. Пока оно не упадёт, никто за него не отвечает. Вот когда упадёт, тогда начинают выяснять, кто ответственный. Если ожидается шторм, есть всегда угроза, что какое-то дерево унесёт. Иногда под целые деревья ставят утяжелители, мешки с песком, чтобы предотвратить падение. Лучше так обложить, чем потом дерево упадёт на ребёнка", — заявил юрист Эльдар Ахмадуллин.

Он также подчеркнул, что получить компенсацию точно смогут автомобилисты, чья машина застрахована по КАСКО (если там прописан такой риск).

Также рассчитывать на выплаты могут пострадавшие от аварийных деревьев, о которых знает управляющая компания. В этом случае необходимо доказать, что управление знало про опасное дерево и ничего не сделало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что упавшее дерево придавило сразу три машины в Новосибирске.

Напомним, 4 августа от рухнувшей ветки в Новосибирске пострадал "Ниссан".

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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