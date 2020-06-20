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Зажурчали ручьи: в Заельцовском районе вода с автомойки льётся по улицам

вчера 16:02

Фото и видео из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Поток воды с автомойки устремился по улице в Заельцовском районе; ручьи с автомоек появляются уже не в первый раз.

Мыльная вода с автомойки на улице Жуковского залила всю улицу. Местные новосибирцы отмечают, что такое происходит не впервые. Об этом они сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Прежде о такой ситуации очевидцы сообщали больше года назад – в марте 2019-го.

А вот так это выглядело весной. Прохожие отмечают, что ходить там опасно, потому что на обочине скользко, а под ней вода.

«На улице Жуковского, где мы проживаем, владельцы автомоек перешли все границы. Сегодня пришли домой мокрыми с головы до ног. Вода из резервуаров течёт прямо на проезжую часть средь бела дня, никого не стесняясь. Пройти не облитым с ног до головы просто невозможно. Потоп начинается от дома номер 3 и разливается на ширину целой полосы движения. Воду откачивают не с одной мойки», – написал тогда один из местных жителей в группе «АСТ-54».

Напомним, 6 июня на улице Никитина в Новосибирске прорвало трубу. После этого вся дорога оказалась под водой.

Автор:
Денис Калин

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