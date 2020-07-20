«Жуткий казус»: новосибирскую телеведущую Татьяну Лазареву не пустили за границу

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Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, как застряла на границе Испании и Франции; сибирячка перепутала паспорта, и из-за этого её чуть не депортировали на родину.

Едва не закончилась депортацией в Россию необычная ситуация с новосибирской телеведущей Татьяной Лазаревой. Она оказалась на границе Испании и Франции не с тем паспортом. Об этом сама звезда рассказала в своём посте в Instagram.

«Кто следит за моими передвижениями, тот знает, что я снова рванула на машине в свою любимую Францию из своей любимой Испании, которые я скоро вынуждена буду покинуть без возможности сюда вернуться, ибо даже продлённая туристическая виза имеет свойство заканчиваться», — написала сибирячка в соцсетях.

На границе оказалось, что у Татьяны с собой паспорт, в котором визы нет. У пограничников появились вопросы.

«Это позор! Когда меня попросили показать документы, выяснилось, что я по ошибке взяла паспорт, по которому меня вообще в принципе в Европе нет, потому что виза у меня стоит в другом паспорте, который я оставила дома. Да я и этот-то взяла так — на всякий случай, честно говоря», — объясняет Татьяна Лазарева.

Телеведущей сразу пригрозили депортацией в Россию, но на помощь Татьяне пришла её подруга. По телефону ей удалось объяснить пограничникам ситуацию, и это сработало. Татьяну Лазареву отпустили.

Напомним, летом Татьяна Лазарева рассказала о любви к известном российскому сериалу.