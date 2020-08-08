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Актёр Павел Прилучный продаёт особняк: он будет жить вместе с Мирославой Карпович

сегодня 20:57

Фото Instagram

Прилучный окончательно определился; он связывает собственное будущее с Карпович.

В настоящее время Прилучный живёт у друзей, выставив на продажу особняк, где был счастлив с Агатой Муцениеце и детьми. В планах актёра – съехаться с Карпович. Об этом пишет Starhit.

Дом стоит порядка 180 млн, но за него ещё нужно заплатить кредит в 70 млн, сам особняк – а залоге. Но Прилучного ничто не останавливает, он связывает будущее исключительно с Карпович и готов отряхнуть прах прошлого. Сейчас счастливая пара живёт во временном жилье, проигнорировав из-за переезда кинофестиваль «Кинотавр», где Прилучный был завсегдатаем.

Относительно «шалаша», в котором для влюблённых рай, рассказали друзья Прилучного: это четырёхэтажный коттедж с бассейном, но практически без мебели. Жильё предоставили паре друзья Павла, пока он разбирается с долгами по кредитам. Нынешнее пристанище влюблённых находится недалеко от посёлка, где раньше обитал Прилучный с семьёй.

К слову, у Прилучного подозревают коронавирус, он сдал тест и ожидает его результаты. Симптомов заболевания у Павла нет. Мама Карпович не знакома с Прилучным, заявляя, что это произойдёт не ранее, чем он станет мужем Мирославы. Карпович на 2 года старше 32-летнего Прилучного. Их роман начался, когда Павел ещё был женат на Муцениеце.

Напомним, 8 августа Ольга Бузова призналась в любви к новосибирскому реперу Даве Манукяну.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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