Бабье лето в Новосибирске: как жители города провели тёплые осенние выходные

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирск ненадолго вернулась тёплая погода; как новосибирцы встретили долгожданное бабье лето – в фоторепортаже Сиб.фм.

В начале сентября казалось, что тепло уже не вернётся в наш город. Всё чаще звучали призывы включить отопление в домах. Однако в эти выходные в Новосибирск пришло настоящее бабье лето. Особенно тепло было в субботу, 12 сентября. На улицах снова можно было увидеть легко одетых девушек и детей в шортах.

Одним из главных событий на выходных, кроме выборов, стал полумарафон памяти Раевича. Александр Раевич был знаменитым советским тренером по бегу.

Больше зажигательных фотографий с забега можно увидеть здесь.

Многие семьи в эти выходные отправились на прогулку.

Для домашних питомцев такая погода тоже стала подарком.

Часть горожан просто наслаждалась солнышком в парках.

Кто-то успел поработать и подарить новосибрцам прекрасную музыку.

До среды обещают солнечную погоду, так что у вас ещё есть время отправиться погулять в парк или сходить на романтическое свидание.

Напомним, 13 сентября в Новосибирской области проходит Единый день голосования.

