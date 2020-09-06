Бабье лето в Новосибирске: как жители города провели тёплые осенние выходные
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирск ненадолго вернулась тёплая погода; как новосибирцы встретили долгожданное бабье лето – в фоторепортаже Сиб.фм.
В начале сентября казалось, что тепло уже не вернётся в наш город. Всё чаще звучали призывы включить отопление в домах. Однако в эти выходные в Новосибирск пришло настоящее бабье лето. Особенно тепло было в субботу, 12 сентября. На улицах снова можно было увидеть легко одетых девушек и детей в шортах.
Одним из главных событий на выходных, кроме выборов, стал полумарафон памяти Раевича. Александр Раевич был знаменитым советским тренером по бегу.
Больше зажигательных фотографий с забега можно увидеть здесь.
Многие семьи в эти выходные отправились на прогулку.
Для домашних питомцев такая погода тоже стала подарком.
Часть горожан просто наслаждалась солнышком в парках.
Кто-то успел поработать и подарить новосибрцам прекрасную музыку.
До среды обещают солнечную погоду, так что у вас ещё есть время отправиться погулять в парк или сходить на романтическое свидание.
Напомним, 13 сентября в Новосибирской области проходит Единый день голосования.
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