Блогер Юрий Дудь сделал эффектный маникюр

Фото Instagram

Популярный блогер и журналист решил примкнуть к когорте звёзд, использующих мужской маникюр; поклонники засомневались в его сексуальной ориентации.

Трижды становившийся победителем премии «Человек года» по версии мужского журнала GQ, Юрий Дудь решил быть в тренде и сделал оригинальный дизайн ногтей. Фотографию он выложил на своей страничке в Instagram. Буквы на ногтях складываются в слова «Punk rock». Дело в том, что Дудь на всех углах рассказывает, что он – панк, но, видимо, самый ухоженный и успешный из представителей этой субкультуры. Доходило даже до участия Дудя в рекламе средства для мытья головы, что немыслимо для настоящего панка.

Вернёмся, впрочем, к маникюру. Аудитория Юрия разделилась. Часть подписчиков поддержала его смелое решение, в том числе – за выход за пределы гендера. Другая засомневалась в гетеросексуальности Дудя, но обошлась без оскорблений.

Напомним, 9 сентября рэпер Моргенштерн победил в номинации «Женщина года».