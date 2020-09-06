Диетолог рассказала об опасности жареной пищи

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Специалист назвал опасности жареной пищи; при таком способе обработке продуктов в них практически не остаётся полезных веществ.

В рационе человека жареная еда должна присутствовать в минимальном количестве. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на врача-диетолога Светлану Фус.

По её словам, в первую очередь подобная пища опасна из-за канцерогенных веществ, образующихся из жира при жарке. Канцерогены по-настоящему ядовиты.

Также жареные блюда — жирные. Во время обработки в продуктах появляется избыток жира, и они становятся калорийнее.

Кроме того, в процессе жарки еда может обуглиться и в продуктах практически не останется питательной ценности.

По мнению Фус, проще всего отказаться от этого способа приготовления пищи и выбрать другие: обработка паром, тушение, варка.

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