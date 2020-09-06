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Два очкарика из Новосибирска: Шура повис на шее у Мити Фомина

сегодня 17:22

Певец Александр Медведев, выступающий под сценическим псевдонимом Шура, опубликовал фото с коллегой по цеху; снимок он подписал просто: «Два очкарика из Новосибирска".

Российский исполнитель Шура в очередной раз доказал, что не забывает о своих корнях и местах, где начинал карьеру. На днях он опубликовал фото с ещё одним выходцем из Новосибирска — певцом Митей Фоминым.

Снимок в соцсети Шура подписал просто: «Два очкарика из Новосибирска». На фото оба артиста, действительно, запечатлены в стильных очках. Похожими их делает и одинаковая белозубая улыбка.

Преданные фанаты певцов оставили немало лайков вод фото и сотни комментариев, в которых признались в любви артистам.

Напомним, накануне певец Митя Фомин пожаловался на прибавку в весе после крымских деликатесов.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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