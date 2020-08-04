Две ночи смотреть на звёзды: под Новосибирском пройдёт астрономический форум СибАстро

Фото со страницы «Большого новосибирского планетария» в соцсети «ВКонтакте»

Ежегодный форум астрономов СибАстро пройдёт на берегу Обского моря уже на следующей неделе; днём участки будут слушать лекции, а по ночам любоваться на звёзды через сверхмощные телескопы.

Астрономический форум СибАстро пройдёт с 18 по 20 сентября в лагере «Чкаловец» на берегу Обского моря. В нём участвуют все, кто неравнодушен к астрономии и космосу, сообщается в группе «Большой новосибирский планетарий» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали организаторы, форум пройдёт уже в 15-й раз.

«Участников всегда много, потому что только здесь появляется возможность посмотреть в крутые телескопы на тёмное небо, не испорченное засветкой, в сопровождении опытных гидов. Для этого есть две ночи. Днём можно послушать лекции замечательных популяризаторов науки, среди которых как приглашённые гости, так и новосибирские любители астрономии», — сообщается на странице планетария.

У новосибирцев ещё есть время попасть в число участников форума — все подробности размещены здесь.