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Две ночи смотреть на звёзды: под Новосибирском пройдёт астрономический форум СибАстро

сегодня 06:12

Фото со страницы «Большого новосибирского планетария» в соцсети «ВКонтакте»

Ежегодный форум астрономов СибАстро пройдёт на берегу Обского моря уже на следующей неделе; днём участки будут слушать лекции, а по ночам любоваться на звёзды через сверхмощные телескопы.

Астрономический форум СибАстро пройдёт с 18 по 20 сентября в лагере «Чкаловец» на берегу Обского моря. В нём участвуют все, кто неравнодушен к астрономии и космосу, сообщается в группе «Большой новосибирский планетарий» в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказали организаторы, форум пройдёт уже в 15-й раз.
«Участников всегда много, потому что только здесь появляется возможность посмотреть в крутые телескопы на тёмное небо, не испорченное засветкой, в сопровождении опытных гидов. Для этого есть две ночи. Днём можно послушать лекции замечательных популяризаторов науки, среди которых как приглашённые гости, так и новосибирские любители астрономии», — сообщается на странице планетария.
У новосибирцев ещё есть время попасть в число участников форума — все подробности размещены здесь.
Напомним, во время карантина новосибирский планетарий рассказывал о перемещениях небесных тел в онлайн-формате.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
астрономия

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