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Эксперты сообщили о влиянии вакцины от коронавируса на потенцию

сегодня 10:29

Фото pixabay.com

В соцсетях спорят о негативном влиянии вакцины от коронавируса на потенцию; эксперт опроверг эти домыслы.

Российская вакцина от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Во время испытаний в соцсетях велись активные дискуссии о том, что прививка от коронавируса может негативно сказаться на мужском и женском здоровье. Однако Гинцбург опроверг эти слухи. По его словам, вакцина никак не влияет ни на репродуктивную активность, ни на потенцию.

Как ранее писал Сиб.фм, в России приступили к массовому производству вакцины от коронавируса. В ближайшее время она должна поступить в регионы.

Напомним, диетолог назвала продукты, которые взорвут потенцию.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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