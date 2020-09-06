Ещё 14 смертей: коронавирус в Москве
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,25%; за сутки умерли 14 человек.
В столице подтверждено 670 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Среди новых выявленных случаев:
🔹37,8% — от 18 до 45 лет
🔹23,7% — от 46 до 65 лет
🔹16,6% — от 66 до 79 лет
🔹10,6% — старше 80 лет
🔹11,3% — дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Оперативный штаб также сообщил о новых летальных исходах в столице.
«В Москве умерли ещё 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на COVID-19», — сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в столице.
Общее число летальных исходов в столице достигло 4982 человека.
Напомним, в Новосибирске от коронавируса умерли уже 390 человек.
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