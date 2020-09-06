Ещё 14 смертей: коронавирус в Москве

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,25%; за сутки умерли 14 человек.

В столице подтверждено 670 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Среди новых выявленных случаев:

🔹37,8% — от 18 до 45 лет

🔹23,7% — от 46 до 65 лет

🔹16,6% — от 66 до 79 лет

🔹10,6% — старше 80 лет

🔹11,3% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб также сообщил о новых летальных исходах в столице.

«В Москве умерли ещё 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на COVID-19», — сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в столице.

Общее число летальных исходов в столице достигло 4982 человека.

Напомним, в Новосибирске от коронавируса умерли уже 390 человек.