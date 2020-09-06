Глаза разбегаются: десять фото самых красивых участниц новосибирского полумарафона
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Новосибирский полумарафон памяти Раевича прошёл в городе накануне; публикуем фото самых красивых участниц забега.
Сибирский фестиваль бега, прошедший в Новосибирске в субботу, 12 сентября, можно смело называть праздником не только спорта, но и красоты. Фотограф Сиб.фм Густаво Зырянов убедился в этом лично.
Полюбоваться на самых ярких участницы полумарафона можете и вы.
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