Глаза разбегаются: десять фото самых красивых участниц новосибирского полумарафона

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский полумарафон памяти Раевича прошёл в городе накануне; публикуем фото самых красивых участниц забега.

Сибирский фестиваль бега, прошедший в Новосибирске в субботу, 12 сентября, можно смело называть праздником не только спорта, но и красоты. Фотограф Сиб.фм Густаво Зырянов убедился в этом лично.

Полюбоваться на самых ярких участницы полумарафона можете и вы.