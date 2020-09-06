Голос за 500 рублей, потасовка и сообщение о минировании: самые громкие скандалы на выборах в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области 13 сентября завершилось голосование на выборах в региональный парламент; последние три дня не прошли без инцидентов на участках.

Голосование на выборах в Законодательное собрание и горсовет завершилось в Новосибирской области. Региональный избирком отчитался о начале подсчёта голосов, а явка на 18:00 превысила 25%.

Стоит отметить, что три дня голосования в регионе отметились несколькими инцидентами. Один из самых громких скандалов произошёл на избирательном участке накануне, 12 сентября.

Как сообщил обком КПРФ в социальных сетях, между сторонниками самовыдвиженца Михаила Алояна и кандидата от «Лиги эффективности» Степана Сафонкина. Очевидцы утверждают, что потасовка могла начаться из-за того, что первые уличили команду поддержки Сафонкина в нарушениях.

«Бригада алояновских предъявила сафонкинским за махинации с визитками. Те послали их куда подальше и вели себя дерзко, практически спровоцировав алояновских. Завязалась драка, сафонкинским наваляли и уехали», – сообщает обком со ссылкой на очевидца потасовки.

Глава регионального избиркома Ольга Благо на брифинге заявила, что официальной информации о случившемся пока нет.

Позже очевидцы сообщили о возможном нарушении на территории Криводановского сельсовета. На въезде расположился фургон с изображением двух кандидатов от ЛДПР.

Как утверждает автор сообщения на сайте «Карты нарушений», представители партии также предлагали заплатить 500 рублей за «правильный голос».

Тревожное сообщение около 17 часов 13 сентября поступило в избирательный участок №1578 на улице Кубовая, 107/1. Неизвестный позвонил и заявил, что здание заминировано.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм председатель УИК заявил о возможной провокации. В пресс-службе ГУ МВД от комментариев отказываются, ссылаясь на избирком. Как сказал Сиб.фм представитель МВД, ведомство не имеет права влиять на процесс выборов.

Спустя некоторое время избирательный участок проверили спецслужбы. Никаких намёков на взрывное устройство обнаружено не было.

Забавный инцидент произошёл сегодня на избирательном участке в Дзержинском районе. Туда пришёл сибиряк в приподнятом настроении и решил спеть. Находящиеся на участке люди талантов новосибирца по достоинству не оценили.