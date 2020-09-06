Гороскоп от Павла Глобы на 13 сентября: одевайтесь в золото

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Астрологи предлагают сегодня быть гостеприимным; в одежде выбирайте золотые тона.

Сегодняшний день благоприятен для деловых, партнерских и супружеских контактов. Будьте в этот день особенно гостеприимны, проявляйте искренность и открытость. Сегодня нежелательно бриться и стричься, женщинам не рекомендуется пользоваться косметикой. Старайтесь быть как можно ближе к природе. Пища должна быть разнообразной, но легкой и воздушной. Рекомендуется недоедать, чтобы чувствовать себя слегка голодным. Старайтесь не проявлять особой поспешности в делах.

Медицина

Болезнь этого дня блокирована, она не перейдет ни на какие органы и части тела, но потребует кропотливого лечения. Воздержитесь от употребления острых блюд – сегодня есть вероятность обострения гастритов и язв желудка. Благоприятно лечение болезней, связанных с нарушением обмена веществ (подагры).

Приметы

Если вы сегодня трижды увидите на небе облако одной формы, примите это как знак скорых перемен в жизни, связанных с трудностями. Попасть под дождь, когда светит солнце – к богатству и счастью. Если увидите радугу, а еще лучше, если вы находитесь под ней – загадайте желание, оно сбудется. Падение с любой высоты – знак осквернения. Если у вас что-то загорается в этот день, будьте внимательны: вас предупреждают о вашей неправильной жизни; необходимо переосмысление своего пути. Сверкнувшая перед вами молния, короткое замыкание – знак того, что Небо «высказывает» недовольство вами. В эту ночь надо смотреть на небо и задавать вопросы. Падающие звезды будут ответами на них: когда звезда падает слева направо – это положительный ответ для мужчин, если справа налево – отрицательный; у женщин – наоборот. Потеря или поломка ключей – знак порчи или неприятностей, связанных с домом. Если Вы зацепились за что-то, запутались в чем-то или не можете развязать шнурки – это знак порчи, дурного воздействия на вас. Если сломать ноготь, то это к болезни.

Сновидения

Сны считаются вещими, если человек спал под открытым небом, с открытым окном или форточкой. Особенно вещими являются сны в лунную ночь, сбываются они быстро, в течение недели. Хорошо видеть небо, звезды, радугу – к удаче. Видеть себя голым – знак очищения, освобождение от болезни. Сон, в котором вы куда-то проваливаетесь – к неудаче. Видеть себя под водой, купаться – к осуждению, сплетням. Видеть одежду, одеваться во что-то – означает, что кто-то паразитирует на вас, наваливает на вас свои проблемы. Открывать дверь, входить в дом – к новому периоду в вашей жизни. Снится дом, в котором вы провели детство – к возвращению долгов. Видеть сады, фрукты, есть яблоки – к печали и слезам.

Пища

Сегодня ваша пища должна быть абсолютно легкой, воздушной, разнообразной и, желательно, жидкой. Хорошо есть воздушную кукурузу, чипсы, разнообразные молочные продукты. Ритуальная еда этого дня – простокваша и кефир. А вот употребление сладкого сегодня следует ограничить. Полезно сухое белое вино.

Одежда

Предпочтительна одежда голубого и золотистого цвета. Откажитесь от зеленых и коричневых тонов.