«Ходят передо мной с тесаком, орут»: как сибирячка спасала корову и жеребёнка из-под ножа на незаконной скотобойне в Новосибирске

Фото и видео Натальи, Софии Березовской / МК в Новосибирске, из группы «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», скриншот 2Gis

На истошные предсмертные вопли животных обратили внимание новосибирцы, живущие неподалёку от ТЦ «Мегаполис» на левом берегу Новосибирска. О том, что прямо за магазином расположена незаконная скотобойня, рассказала хозяйка местного приюта, которой пришлось вызволять корову и жеребёнка из-под ножа. Корреспонденты Сиб.фм пообщались с сибирячкой и узнали, как на живодёрню воруют скот и как непроверенное мясо попадает в местные кафе.

Впервые про скотобойню за ТЦ «Мегаполис» новосибирцы узнали из соцсетей. Местный житель устал слышать истошные вопли лошадей, которых, по всей видимости, резали на мясо, и написал пост в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Крик души. За территорией торгового центра «Мегаполис», на Малыгина, 3, происходит ужасное. Люди, покупатели, даже с детьми, почти каждый день вынуждены слышать жалобные крики лошадей. Ужасное зрелище... За забором торгового центра люди из ближнего зарубежья режут лошадей, плач животных стоит ужасный. Помогите найти управу на них», — написал мужчина.

Однако ещё раньше прямо на территории живодёрни побывала хозяйка местного приюта. Об этом она тоже написала в соцсетях.

«Давайте расскажем это городу, народу, нашим людям, может, это дойдёт до прокуратуры. С этим нужно бороться», – попросила помощи женщина.

В посте она рассказала, что на эту скотобойню увезли её корову. Корреспонденты Сиб.фм узнали подробности похищения и спасения скотины из-под ножа. По её просьбе имя изменено, так как женщина боится повторения истории.

«У нашего приюта на Алтае есть куратор по имени Вера, с которой мы работаем. Вместе с ней спасали корову на этой скотобойне», – рассказывает Наталья.

Эту корову Наталья и Вера передали на содержание семье на Алтае, которая впоследствии продала весь свой скот. Женщинам пришлось искать животное по горячим следам.

«Ну и куда ты пойдёшь разбираться? Это корова стоимостью 30 тысяч рублей, на неё нет никаких документов. Это деревня, где все сделки на словах совершаются. Они нам вернули 30 тысяч за коров, и мы начали её искать», – делится Наталья.

Сначала им удалось найти водителя, который загружал стадо с потерянной коровой в Барнауле. Он и рассказал им, что разгрузка была в Новосибирске. Спасать животное бросилась Вера, которая провела сутки возле скотобойни за ТЦ «Мегаполис», куда и привезли бурёнку. Потом приехала и Наталья.

«Там одни нерусские. Разговаривали с нами как с животными, было очень страшно. Начала скрытно снимать, просила разъяснить ситуацию. Скотина там без документов, а тем более у них стоит ворованная корова с телёнком маленьким. Но им без разницы. Деньги им заплатили — и всё», – вспоминает Наталья.

Так получилось, что в этот день половину животных отправляли на убой, а другую готовили к перевозке в Казахстан. Успеть спасти корову с жеребёнком женщины должны были до 13:00. Помогли Наталье друзья из Средней Азии. Только им удалось договориться с хозяевами живодёрни.

У лошадей в загоне сильно выступают рёбра. Все эти животные пойдут на убой.

«Приехал их якобы хозяин и потребовал с нас 70 тысяч за корову и жеребёнка. Красная цена бурёнке – 30 тысяч рублей», – говорит сибирячка.

При этом, уточняет Наталья, общались работники скотобойни крайне грубо и всем своим видом демонстрировали готовность наброситься на спасающих.

«Передо мной ходят с тесаком, машут им, кричат что-то, смеются. Там их как тараканов. На меня смотрели все, как будто я кролик, а они волки. Туда приезжаешь – будто в другой мир, там свои законы», – не без страха вспоминает сибирячка.

Собирали деньги на вызволение коровы с телёнком всем миром. Наталье пришлось обзвонить всех своих знакомых. В итоге за пять часов получилось собрать нужную сумму.

История для коровы и жеребёнка, к счастью, закончилась. Наталья рассказала, что их уже вернули на Алтай. Но сотням остальных животным повезло меньше.

«Вера их спрашивала, зачем резать каждый день столько мяса. Хозяин ей рассказал, что у него все местные кофе ежедневно закупают 500 кг мяса. Потом все задаются вопросом, почему у нас люди травятся и как заболевания появляются».

Откуда эти животные – никто не знает. Но по случаю Натальи можно предположить, что большинство скотины работники живодёрни своровали у местных. Разумеется, никаких документов на них нет.

«Я звонила в полицию, Россельхознадзор, в Госветслужбу. Объясняла, что мы нашли такой «притон», где половина скотины, скорее всего, ворованная, животные содержатся без документов. Но никому ничего не надо. Мне в каждой инстанции говорили, что это не в их компетенции, и ссылались на других», – говорит Наталья.

В загонах на скотобойне, по словам сибирячки, стоят животные, которых явно давно не кормили. К тому же не весь скот подходит для убоя.

«В загонах у них стоят и породистые и деревенские коровы. Должно же быть понимание, что мясная и молочная скотина — это не одно и то же. Стоят и жеребята, у которых кожа да кости. Нашему телёнку месяц-два, ну что там резать? По условиям содержания всё и так понятно – скотобойня», – делится Наталья.

При перевозке каждое животное должно пройти обследование. Ветеринары берут кровь и проводят вакцинацию. В том, что скотина на живодёрне не проходит все процедуры, Наталья не сомневается.

«Когда они вывозили тех коров на Алтае, где документы? Коровы были по-чёрному загружены в грузовик и привезены. Может быть бык какой-то больной? Они его зарезали и продали. Потом все удивляются, почему люди умирают и болезни появляются», – подытожила Наталья.

Неподалёку от скотобойни расположена знаменитая Хилокская свалка. Где корреспондентам Сиб.фм удалось обнаружить множество костей лошадей и других животных. Вероятнее всего, именно сюда выбрасываются мешки с останками забитого скота.

Корреспондентам Сиб.фм не удалось найти факт официальной регистрации скотобойни по адресу улица Малыгина, 3, который указали Наталья и новосибирец в своём посте. На этом месте расположена заброшенная воинская часть, сервис 2Gis определяет здание как хозяйственный корпус. Таким образом, живодёрню можно считать незаконной. В этом случае возникает вопрос: почему она существует?

Редакция «Сиб.фм» просит считать данный материал официальным запросом в компетентные органы.