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Избежала тюрьмы сибирячка, укравшая у ветерана выплату ко Дню Победы

сегодня 11:47

Фото pixabay.com

Краснозёрский суд Новосибирской области вынес приговор сибирячке, которая похитила у труженицы тыла юбилейную выплату ко Дню Победы; обвиняемая полностью возместила ветерану причинённый ущерб.

К одному году лишения свободы условно приговорил Краснозёрский районный суд Новосибирской области 33-летнюю Елену Новикову, которая похитила положенную ветерану ВОВ выплату. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установлено, в апреле 2020 года 91-летняя труженица тыла в соответствии с Указом президента в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов получила денежную выплату в размере 50 тысяч рублей. Помогавшая ветерану по хозяйству женщина похитила деньги, потратив их на свои нужды.

«Подсудимая полностью признала вину и возместила причинённый преступлением ущерб», — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили сотрудницу агентства недвижимости за кражу 12 миллионов рублей.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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