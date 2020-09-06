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«Издевались и истязали»: детский омбудсмен проверила состояние избитого мальчика из Омской области

сегодня 11:28

Фото пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ

Избитый в Омской области мальчик находится в больнице; детский омбудсмен Кузнецова проверила его состояние.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова навестила в больнице мальчика, которого истязали в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

На этой неделе стало известно, что жительницу Омской области вместе с её полуторагодовалым сыном регулярно избивали в семье, в которой они проживали. Изначально мама с сыном остались без жилья, и знакомые приютили их. Однако помощь превратилась в постоянные издевательства.

Ранее семья, в которой проживали мама с мальчиком, состояла на учёте как находящаяся в социально опасном положении, в отдельный период находилась на контроле у органов опеки.

В больнице Кузнецовой сообщили о состоянии малыша, отметив, что угрозы жизни и здоровью нет.

Сейчас следственные органы проводят расследование уголовного дела по факту истязания малолетнего.

Напомним, Асмус разозлила Сеть фотографией своей голой дочери.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Омская область
омбудсмен

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