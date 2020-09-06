Как найти свой избирательный участок на выборах в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске сегодня выбирают горсовет и Заксобрание; выборы проходят и в районах области.

В Новосибирске сегодня, 13 сентября, стартовал основной день голосования. В столице региона выбирают депутатов городского совета и депутатов законодательного собрания. В районах Новосибирской области выбирают составы райсоветов и сельсоветов.

В наукограде Кольцов голосуют за главу поселения.

Если вы ещё не были на избирательном участке, рассказываем, как его можно найти.

1. Найти адрес вашего участка на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Достаточно написать свой адрес по месту постоянной регистрации в строке поиска.

2. Также узнать адрес участка можно на сайте Госуслуг. На главной странице портала висит баннер с рекламой выборов. Необходимо нажать на него. На новой странице появится информация о номере вашего участка, нажав на которой, вы узнаете адрес участка.

3. Кроме того, можно позвонить в справочную областного избиркома. Телефон для связи 8-800-707-62-90 доступен с 1 июля по 14 сентября (с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу – с 9:00 до 17:00 часов, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 15:00 часов). 11 и 12 сентября горячая линия будет работать с 8:00 до 20:00 часов, 13 сентября – с 8:00 до 22:00 часов.

Напомним, участки в Новосибирской области открылись в 8:00.