Как убрать морщины без ботокса, рассказала врач

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Миллионы людей переживают из-за морщин на лице; как убрать возрастные изменения без уколов, рассказала специалист.

Уменьшить количество морщин на лице, не прибегая к уколам ботокса, можно с помощью тейпов. Об этом рассказало радио Sputnik со ссылкой на врача-косметолога Астрид Овеян.

По рекомендации доктора, уже в 23 года следует начинать использовать тейпы, чтобы в будущем на лице образовалось минимум морщин.

Тейпы – это эластичные пластыри, которые приклеивают на лицо. В некоторых случаях они способны предупредить раннее старение кожи. Однако всё зависит от того, когда человек начинает использовать их. Лучше всего начинать с 23 лет.

При этом Овеян отметила, что после 35 лет тейпы могут уже не помогать, если есть заломы на коже, есть привычка хмуриться, на лице появились рубцовые линии.

Напомним, эксперты нарисовали портрет человека после 25 лет удалённой работы.