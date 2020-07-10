Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Как убрать морщины без ботокса, рассказала врач

сегодня 11:50

Фото pixabay.com

Миллионы людей переживают из-за морщин на лице; как убрать возрастные изменения без уколов, рассказала специалист.

Уменьшить количество морщин на лице, не прибегая к уколам ботокса, можно с помощью тейпов. Об этом рассказало радио Sputnik со ссылкой на врача-косметолога Астрид Овеян.

По рекомендации доктора, уже в 23 года следует начинать использовать тейпы, чтобы в будущем на лице образовалось минимум морщин.

Тейпы – это эластичные пластыри, которые приклеивают на лицо. В некоторых случаях они способны предупредить раннее старение кожи. Однако всё зависит от того, когда человек начинает использовать их. Лучше всего начинать с 23 лет.

При этом Овеян отметила, что после 35 лет тейпы могут уже не помогать, если есть заломы на коже, есть привычка хмуриться, на лице появились рубцовые линии.

Напомним, эксперты нарисовали портрет человека после 25 лет удалённой работы.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

косметология

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37363
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33147
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
31418
“Отъелся на крымских деликатесах”: новосибирский певец Митя Фомин пожаловался на лишний вес
29879
Первый снег выпал в Кузбассе
29566
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
27876
Новосибирцев взволновала загадочная гибель нескольких коров
26390
Всплеск жалоб на кредитные организации зафиксирован в Новосибирске