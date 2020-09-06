Карантин, отопительный сезон и приговор Ефремову – Итоги недели Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм

Вторая неделя сентября порадовала очередным снятием ограничений – наконец-то новосибирцы смогут ходить в кино. Однако по прогнозам властей до окончательной победы над коронавирусом настолько далеко, что в региональном правительстве прогнозируют продление масочного режима до конца весны. Похоже, с этим нужно смириться и принимать как данность. Совсем без коронавирусных новостей в нашем обзоре обойтись не получится, но мы постарались свести их к минимуму.

Главные из них – в Итогах недели Сиб.фм.

Тепло и уют

Фото из открытых источников

В понедельник, 7 сентября, в Новосибирске фактически стартовал отопительный сезон. Первые объекты начали подключать к теплоснабжению на редкость рано – этому способствовала холодная погода и опасения за иммунитет новосибирцев. Первыми, по традиции, тепло получили медицинские и образовательные учреждения. Однако и жителям многоквартирных домов не стоит отчаиваться, если они начали замерзать. Чтобы в квартирах потеплело, нужно провести собрание жильцов и уведомить управляющую компанию.

Докатился

Скриншот YouTube

Во вторник, 8 сентября, завершилась резонансная история о пьяном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Поначалу с трудом верилось, что звезду экрана ждёт реальное наказание. Слишком сильной была поддержка влиятельных и эпатажных коллег по цеху. Но общественное внимание к процессу было настолько велико, что приговор можно считать показательным. Восемь лет заключения: ни о каких поблажках и снисхождениях тут говорить не приходится. Однако, будет любопытно понаблюдать, какую часть этого срока Ефремов реально отсидит.

Правила карантина

Фото с сайта Сибирского кадетского корпуса

В среду, 9 сентября, на карантин из-за ОРВИ закрыли классы Сибирского кадетского корпуса. Само по себе частичное прекращение занятий в очередном учебном заведении ко второй неделе сентября уже не могло стать чем-то особо примечательным. Однако из комментариев правительства региона новосибирцы смогли узнать, при каких же условиях официально будут объявлять карантин в школах. Оказывается, существует совместный приказ минздрава, минобразования и Роспотребнадзора. Если на занятия не придёт каждый пятый ученик в классе – все остальные тоже отправятся домой.

Без побед

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В четверг, 10 сентября, большой хоккей вернулся в Новосибирск. В ЛДС состоялся первый домашний матч «Сибири» в новом сезоне КХЛ. Новосибирская команда начала сезон с грустной серии из трёх подряд поражений в гостях. Однако и дома ситуацию принципиально переломить не удалось. Стадион по новому регламенту можно заполнять не более чем на четверть, поэтому на трибунах было чуть меньше 2 тысяч зрителей. «Коронавирусный аншлаг», видимо, не смог вдохновить игроков. Серьёзный соперник – московский ЦСКА – не позволял рассчитывать на голевую феерию. Вязкая игра завершилась со счётом 1:1 в основное и дополнительное время. В буллитах гости были более удачливыми и оставили «Сибири» унылый ноль в графе «победы». Самые яркие моменты матча можно увидеть в фотоотчёте Сиб.фм.

Креста на них нет

Фото из открытых источников

В пятницу, 11 сентября, стало известно о петиции жителей Кольцово против православного храма. Активисты разместили её в интернете с целью привлечь внимание к планируемому строительству церкви. Авторы заявляют, что на отведённом участке лучше сохранить сквер для всех, а не занимать его религиозным сооружением, предназначенным только для верующих. Впрочем, пока сторонников этой позиции набралось не очень много. Поэтому на данный момент история больше напоминает местечковые обсуждения фейковых сообщений о строительстве мечети в Бердске, нежели настоящие народные волнения, которые вся страна наблюдала в Екатеринбурге.

Пикеты дольщиков

Фото «Инцидент Новосибирск» ВК

Накануне, 12 сентября, дольщики ЖК «Новомарусино» вышли на Красный проспект с одиночными пикетами. На листах у многих пикетчиков лаконично написано: «ЖК «Новомарусино», обманутый дольщик». Таким образом новосибирцы хотят обратить внимание на проблему, которая продолжается уже несколько месяцев.

ООО «Доступное жильё Новосибирск» — в июне 2019 года был признан банкротом. Против бывшего директора компании было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ. Обманутыми дольщиками признаны более 750 человек.

День выборов

Фото «Карта нарушений»

Сегодня, 13 сентября, в Новосибирской области проходит основной день голосования на выборах в горсовет и заксобрание. Явка днём превысила 21%, а массовых нарушений не выявлено, заявили в избиркоме. В то же время не обошлось без инцидентов. Сегодня неизвестный сообщил о минировании участка на улице Кубовой, а незадолго до этого произошла драка с участием представителей двух кандидатов. Также в Криводановском сельсовете очевидцы заметили незаконную агитацию — кандидаты от ЛДПР разместили свои фото на фургонах в день выборов.

Такими были самые заметные события с 7 по 13 сентября. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм. Берегите себя и своих близких.