Когда похолодает в Новосибирске: на смену теплу идут дожди
Фото Pixabay.com
Тёплая и солнечная погода продлится в Новосибирске ещё несколько дней, похолодание придёт на следующей неделе.
Температура воздуха в Новосибирске будет расти на один градус в ближайшие три дня. В четверг, 17 сентября, в городе начнутся дожди с грозами, и температура понизится на 5-6 градусов.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в среду, 16 сентября, днём в Новосибирске ожидается до +21 градуса и переменная облачность.
Ночь на четверг, 17 сентября ещё будет тёплой, а вот днём ожидается дождь с грозой и похолодание до +15 градусов.
Напомним, в эти выходные в Новосибирске прошёл полумарафон памяти Александра Раевича.
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