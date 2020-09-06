Когда похолодает в Новосибирске: на смену теплу идут дожди

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Тёплая и солнечная погода продлится в Новосибирске ещё несколько дней, похолодание придёт на следующей неделе.

Температура воздуха в Новосибирске будет расти на один градус в ближайшие три дня. В четверг, 17 сентября, в городе начнутся дожди с грозами, и температура понизится на 5-6 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в среду, 16 сентября, днём в Новосибирске ожидается до +21 градуса и переменная облачность.

Ночь на четверг, 17 сентября ещё будет тёплой, а вот днём ожидается дождь с грозой и похолодание до +15 градусов.

Напомним, в эти выходные в Новосибирске прошёл полумарафон памяти Александра Раевича.