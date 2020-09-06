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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 13 сентября

сегодня 12:18

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

394 пациента умерли в Новосибирской области от коронавируса; количество заражённых превысило 12 тысяч человек.

В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. В стационарах скончались четыре человека. Об этом 13 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

На сегодняшний день в субъекте зарегистрировано 12 093 случая коронавирусной инфекции. 49 случаев — за последние сутки, в том числе у 714 детей.

«10 856 человек выздоровели», — сказали в штабе.

Всего в регионе от коронавируса умерли 394 человека. Из них четверо — за последние сутки .

«Это мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 года и 86 лет», — уточнили медики.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 5 пациентов.

«Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 978. В больницы районов области госпитализированы 420 пациентов», — отметили в оперативном штабе.

Всего в Новосибирской области сделано 460 832 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 152 жителя области, 39 086 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, тест на коронавирус можно сдать в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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коронавирус

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