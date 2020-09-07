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«Лидирую на один голос»: Бойкo рассказал о предварительных результатах выборов в горсовет

вчера 23:52

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Оппозиционный политик Сергей Бойкo раскрыл предварительные итоги голосования в новосибирский горсовет; пока он опережает своего оппонента по 49 округу Рената Сулейманова.

Сергей Бойкo опережает вице-спикера горсовета от КПРФ Рената Сулейманова на выборах по 49 округу. Об этом оппозиционный политик рассказал вечером 13 сентября в своём Twitter.

«3 участка посчитано. Лидирую на 1(один) голос», — пишет он.

Также кандидат заявил в ходе брифинга, что в горсовет по результатам обработки 25% голосов могут пройти пять оппозиционных выдвиженцев.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ опубликовал первые результаты голосования в регионе после подсчёта 0,93% бюллетеней. По данным избиркома, с большим отрывом лидирует «Единая Россия». Подробнее о результатах выборов — здесь.

Напомним, сегодня в Новосибирске недействительные бюллетени решили уничтожить бензопилой.

Автор:
Эдвард Фицлер

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