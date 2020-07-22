Медицинское вмешательство без согласия пациента: в Госдуме рассматривают новый законопроект

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Врачи скорой помощи смогут осуществлять медицинское вмешательство без согласия пациентов; новый законопроект рассматривают в Госдуме.

В Госдуме в первом чтении рассматривается законопроект, разрешающий врачам скорой помощи осуществлять медицинское вмешательство без согласия пациентов. Поправки вносятся в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Проект закона разработала группа депутатов и членов Совета Федерации, он размещён в электронной базе Госдумы.

Согласно действующему законодательству медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается в трёх случаях: если пациенту необходима помощь по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни; если состояние пациента не позволяет выразить свою волю; если отсутствуют законные представители.

Кроме того, такая мера применяется в отношении лиц, страдающих опасными для окружающих заболеваниями и психическими расстройствами, а также преступников.

Медицинское вмешательство без получения согласия уже допускается при проведении судебно-медицинской экспертизы или судебно-психиатрической экспертизы, а также при оказании паллиативной помощи, если состояние пациента не позволяет ему выразить свою волю и отсутствует законный представитель.

Новый законопроект устанавливает ещё одно условие, при котором допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя (для несовершеннолетних и недееспособных).

Речь идёт об оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации. Врачи бригад скорой смогут принимать такое решение по своему усмотрению, если гражданин или его законный представитель не выразит отказ от медицинского вмешательства. Он оформляется в виде письменного документа.

Согласно законопроекту, решение о проведении вмешательства без согласия больного сможет принимать медицинский работник выездной бригады скорой помощи, назначенный старшим. Он записывает своё решение в медицинскую документацию пациента и впоследствии должен уведомить об этом руководство, самого гражданина, в отдельных установленных случаях — его родителя или иного законного представителя.

Авторы законопроекта утверждают, что документ призван устранить правовую неопределённость, возникающую при получении согласия пациента на медицинское вмешательство в рамках оказания скорой помощи вне медицинской организации. Также он поможет разрешить сложившиеся противоречия между соответствующими нормативными правовыми актами и статьёй 124 Уголовного кодекса России о неоказании помощи больному.

В пояснительной записке говорится, что действующее законодательство не содержит чёткого определения того, какие случаи и состояния считаются угрозой жизни, а какие нет. Также нет описаний заболеваний, патологических состояний и признаков, свидетельствующих об угрозе жизни. Кроме того, не указан механизм определения такой угрозы.

Авторы инициативы подчёркивают, что бывают случаи, когда состояние больного не является угрозой для жизни в конкретную минуту, но при неоказании помощи или задержке с ней оно может перейти в угрожающее жизни. Например, при гипертоническом кризе, который считается угрозой здоровью, в течение нескольких минут может наступить геморрагический инсульт, который уже расценивается как угроза жизни.

Кроме того, в условиях оказания скорой медицинской помощи пациент не всегда способен адекватно оценивать тяжесть своего состояния и угрозу жизни. Бывает, что его болезнь или травма исключает возможность общения с ним и получения разрешения, например, при переломе челюсти. Иногда на месте отсутствуют родители несовершеннолетних пациентов, которые должны подписать согласие.

Напомним, 22 июля парламентарии внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста молодёжи.