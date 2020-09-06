Медведь, утка-спасительница и русалки на болоте: байки новосибирских охотников

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С 29 августа в Новосибирской области открылся сезон охоты на водоплавающую дичь; Сиб.фм собрал в соцсетях истории и байки новосибирских охотников, которые так любят рассказывать, сидя у костра перед утренней зорькой.

Любой охотник скажет вам, что охота – это не только и не столько трофеи, сколько способ побыть на природе, хорошо провести время, помесить грязь сапогами, как в детстве, и почувствовать себя добытчиком.

Охота – это ещё посиделки у костра и байки, когда проблемы на время или исчезают совсем, или остаются где-то далеко-далеко от места охоты.

Охотничьи байки — они как легенды – со временем обрастают новыми подробностями, и в историях бывает уже сложно понять, где правда, а где вымысел, добавленный, чтобы преукрасить достижения.

Подсадная Настя

Весенне-осенняя охота на водоплавающую дичь — одна из самых долгожданных и любимых среди охотников. Многие охотятся с подсадной уткой – одомашненной кряквой, которую берут на водоём для приманки диких сородичей-селезней.

Подсадных уток охотники часто называют крикухами, дают им женские имена и считают членами своей охотничьей команды, хотя женщин на охоту берут редко. Байки про подсадных Катюх, Насть и Тань – одни из самых любимых на охоте.

Фото из группы «Охота» «ВКонтакте»

«Первую свою «крикуху» — утку Настю в двухмесячном возрасте — я получил в подарок от знакомого егеря, в одном из сельских районов Новосибирской области, — вспоминает охотник Алексей Н. — В то время жил я с семьёй в городской квартире, так что зимой содержал утку на лоджии, которая была застеклённой и достаточно утеплена. А летом на даче, в пристройке к теплице, сделанной из стальной сетки размером 3*2*1 и выходом к озерку, а точнее, на бывшую протоку матушки Оби.

Как-то в начале июня мы с приятелем остались ночевать у меня в дачном домике. Конечно, после трудовых будней мы засиделись за столом допоздна, повспоминали некоторые совместные охоты, и в том числе с моей подружкой Настей, а затем, совсем расслабившись, крепко заснули.

Проснулся я от толчков моего компаньона по вечернему застолью. Посмотрел на часы — около пяти, но сразу отчётливо услышал, как с улицы доносилось какое-то странное покрякивание моей «крикухи». Мы переглянулись и, не сговариваясь, в одних трусах вышли на улицу, чуть-чуть не сбив дверью подсадную, которая каким-то образом выбралась из садка и уже стояла на крыльце. И, как бы чего-то вдруг дождавшись, она одобрительно ещё несколько раз крякнула и бултыхнулась в воду. Однако от увиденного, в уже брезжущем рассвете, мы стояли молча и растерянно ещё несколько секунд. Примерно треть садового участка с саженцами, грядками и теплицей были в воде, а в садке вода подошла уже к самой крыше, в которой было отверстие. Стало понятно, что моя помощница выбралась на свободу от неминуемой смерти именно там и разбудила нас, спящих дачников-охотников. Ведь уже через час несколько десятков садовых участков, примыкающих к озерку, были затоплены так, что кое-где виднелись только макушки заборов. Уже на следующий день выяснилось, что на нашей ГЭС в очередной раз нерасчётливо сбросили слишком много воды и не предупредили население».

Бах – и сразу в цель

Очень любят охотники рассказывать про свою меткость и ловкость. Истории про то, как одним выстрелом двух зайцев убил на охоте, не символическая поговорка, а вполне реальный случай из жизни.

Бесстрашный Барсик

Ещё один из любимых видов баек у охотников – про внезапную встречу с матёрым зверем в лесу. В Новосибирской области героями таких рассказов становятся, как правило, медведи, которых можно встретить в лесных зонах на севере региона.

«В прошлом году, уже в конце сентября, решил прогуляться по лесу с ружьём — может, рябчика или глухаря подстрелить, Барсику дать побегать на воле. (Барсик — старый охотничий пёс, лайка). Сел в машину, поехал, — начинается одна из таких баек. — Дичи в лесу не попалось, Барсик лаял на белку и носился за ней.

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Решив, что охота не удалась, задумал побрать брусники на бору. Ружьё положил в машину, сам отошёл в сторонку и присел у красивого кустика.

Ну, значит, собираю бруснику и слышу — Барсик уже не белку облаивает, а непрерывно и как-то зло, с остервенением, просто заливается лаем. И лает всё ближе и ближе, где-то со спины приближается. Думаю — кого же он там поднял-то? Решил посмотреть, а ноги-то подзатекли сидеть на корточках — не молодой уже ведь. Встаю потихоньку, выпрямляюсь, а Барсик уже совсем рядом лает, поворачиваюсь и... В пяти-шести метрах от меня медведь-трёхлеток!!! Барсик его, видимо, из малинника погнал и, как и положено, – к хозяину, на охотника дичь гонит! А ружьё-то в машине!!! Встал спиной к дереву и стою не шелохнусь. Медведь так в пяти метрах от меня и прошёл, мимо — прочь от лающего пса. Ну повезло, в общем, думаю. А Барсик лаять перестал, подходит ко мне и так, наклонив голову, заглядывает мне в глаза и будто говорит: "Ты чего, хозяин?! Я же тебе вон какую дичь пригнал! Чё ж ты её не подстрелил-то?!"

фото Pixabay.com

Кстати, Барсика на медведя не натаскивали, — уверяет охотник, — это он сам — учуял и погнал. Говорят — только одна из тысячи собак без подготовки одна погонит медведя. Большинство сами убегут поджав хвост», — гордится хозяин охотничьего пса.

Куда пропадают ружья

Вернуться домой с трофеями удаётся не всем охотникам. Многим и вовсе после охоты приходится подсчитывать убытки, тратиться на ремонт автомобиля, покупать заново потерянные в лесу телефоны и другие ценные вещи. И об этом тоже есть немало баек.

«Несколько лет назад один мой родственник решил в октябре съездить на охоту, — рассказывает Владимир. — Звонит мне с города: "Завтра буду, сможешь меня увезти на озеро, буду северную ждать?". Без проблем, коль с бонусом.)) Встречаю его, обедаем и на трумане выезжаем на озеро, где стоял домик нашего охотобщества. Там всегда приезжали ребята с городов и ждали северную. Приехали, никого ещё нет. Мой охотник доволен, я ему желаю удачи и много не пить.

Проходит неделя, и подошло время его оттуда забирать. Чтобы зря не ехать, и тем более впереди выходной, вызываю своих друзей, и едем на охоту на соседнее озеро. По пути должны были и родственника забрать. Дело уже к вечеру, мы выплыли, поставили чучела — и на стан. И тут приезжает он. О, боже! Лицо мятое-перемятое! Глаза блестят, как у кошки в ночи! Весь помятый сам, и в руках из трофеев всего две чомги!

- Саша, — спрашиваю, — что с тобой?

Он и повествует охриплым голосом:

- Всё было хорошо, пока не приехали охотники с города с... десятью литрами спирта. Я категорически отказывался, но из-за слабого характера не выдержал. И понеслась... Потом уже слабо помню, куда плавали, что ели и не ели вообще.

фото pixabay.com

Ладно, это, оказывается, были ещё только ягодки. Он хватает резинку, ружьё, рюкзак с не распечатанными чучелами и патронами и тащит к озеру. Я ему вслед.

- Саша! Куды, ведь уже ночь на дворе?

А он мне:

- Луна есть, всё увижу.

Ладно, ведь просто кинуть чучела большого труда не составляет в любом виде, коль по себе знаю.

Походит время, мы с ребятами чаёвничаем возле костра и травим байки. И ВДРУГ в полнейшей озерной тишине слышим раз, два, три, четыре и ещё несколько выстрелов и потом истошный крик!

- Ребята! Мама! Папа! Галя моя! Спасайте, кто может!!! Все в недоумении: что могло случиться?

Я на лодку — и вперёд! Выплываю и плыву вдоль камыша на крик "младенца". И через десять минут я вижу такую картину. Потерпевший по горло в воде держится за камыш и голосисто орёт благим матом, а его резинка перевёрнутая плавает вдалеке. Луна ярким блеском отсвечивается в его испуганных глазах и получается вроде, как чёрт с помелом в камышах затерялся.)) Я быстро за лодкой — и к нему. Помог ему забраться и спрашиваю:

- А где весь шмурдняк с патронами и чучелами, и самое главное — ружьё-то где?

- Дык, всё утонуло, когда я стрельнул по уткам...

- По каким уткам, это же чучела — горе ты?

- Бывает, — отвечает он.

Ладно, тут не до разговоров, быстрей надо на пристань и сушить его, холодно уже на улице. Приплыли, быстренько, добавили костёр, раздели, что было у кого сухое на него — и в спальник. Утром мы все на чучелах, кроме одного напарника, у которого мой родственник всех их положил на дно...

Утка ходила слабо, и уже взошло солнце и малость пригрело. И тут появляется мой «утопленник» на озере. И начинает крутиться как юла по кругу совсем не там, где тонул. Я снимаю чучела и подплываю к нему.

- Ты что делаешь, уважаемый?

- Ищу «кошкой» ружье и рюкзак.

- Где взял «кошку»?

- Сделал с проволоки, в машине была.

- Дык место-то не это...

В итоге полдня искали все, выловили только рюкзак, с которого он и поделился потерпевшим чучелами. Ружьё так и не достал. Слишком много ила на этом озере, и, значит, бесполезно. С тех давних пор он больше на охоте ни капли спиртного. И как результат — всегда с богатыми трофеями. Купил сразу ИЖ-27 и чуть ли не на верёвочке его в лодку кладёт. И только недавно признался, что те ребята с города, которые приехали со спиртом, утопили в то время тоже два ружья. А вот нашли ли они их — об этом история умалчивает.

Суть истории такова: не перепей и не перепой на охоте. Всё в меру, и тогда охота будет в радость и встреча с друзьями душевна!».

Фото из группы «Охота» «ВКонтакте»

Страшилки у озера

На водоплавающую дичь часто охотятся у небольших озёр и болот, которые на рассвете осенью окутывают туманы. Сказочные и загадочные пейзажи порождают ещё один род баек – страшилки про утопленников и русалок, которых якобы видели охотники и рыбаки. Мужчин такими байками сильно не напугаешь, но и они пересказывают иногда такие истории о водных духах, обитающих в водоёме, особенно если там кто-нибудь утонул.

Так, историю про нехорошее место можно услышать в Искитимском районе, где в реке Коён в начале 2000-х годов, если верить легенде, утонул тракторист и его тело так и не нашли – из воды достали только трактор. Теперь дух утопленника выходит по ночам на поверхность, а если проплыть в месте, где погиб мужчина, – может утащить на дно.

Другая леденящая душу история произошла в Здвинском районе, в с. Верх-Урюм Новосибирской области. Если верить легенде, то за рыбаком, отправившимся к озеру при свете луны, охотилась русалка.

фото рixabay.com

«Пошёл он ночью рыбачить, а она из воды выходит, страшная, голая, волосы длинные, и глаза горят. Он побежал, она за ним, до самого дома. Говорит, не бежала, а неслась скачками, будто прыгала. Еле успел в дом забежать. Больше на озеро по ночам не ходит».

После таких историй охотники и рыбаки, как правило, ухмыляются, но пощекотать нервы в темноте на природе тоже любят.