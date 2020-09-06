Мужчина и три женщины умерли от коронавируса в Новосибирске за сутки

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё четыре человека умерли в Новосибирской области от коронавируса; с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 394 пациента.

Количество умерших от коронавируса в Новосибирской области достигло 394 человек. За минувшие сутки болезнь унесла жизни четырёх пациентов инфекционных стационаров. Об этом 13 сентября рассказали в региональном оперативном штабе.

«Скончались ещё четыре пациента: мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 года и 86 лет», — уточнили специалисты.

Всего по данным оперативного штаба на утро 13 сентября в регионе зарегистрировано 12 093 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки ковид подтвердился у 49 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 5 пациентов.