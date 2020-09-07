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На выборах губернатора Иркутской области лидирует Игорь Кобзев

вчера 23:37

Фото pixabay.com

У врио главы региона есть все шансы стать губернатором; конкуренты сильно отстают

Игорь Кобзев, занимающий пока пост врио главы Иркутской области, лидирует с большим отрывом: согласно предварительным подсчётам, он собрал 61,44% голосов. Это публикует ЦИК Иркутской области.

Всего на кресло руководителя Иркутской области нацелилось пять претендентов: от ЛДПР, СР, КПСС, КПРФ и самовыдвиженец Кобзев. Выборы сопровождались фейковыми сообщениями о якобы имевших место нарушениях процедуры голосования.

Напомним, 13 сентября в Новосибирске бюллетени уничтожили бензопилой.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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