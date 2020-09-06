Назван район Новосибирска с самой низкой явкой на выборах 13 сентября

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Калининский район Новосибирска лидирует по уровню явки на выборах в региональный парламенте; в области активнее всего голосуют жители Сузунского района.

В Сузунском районе Новосибирской области отмечена самая высокая явка избирателей на выборах в Законодательное собрание региона. Такие цифры по данным на 12:00 озвучила председатель избирательной комиссии Ольга Благо.

«Явка в Сузунском районе по итогам голосования 11 и 12 сентября, а также за утро 13 сентября, составила 36 %. В Кочковском районе — 33,5 %, в Здвинском — 33,4 %», — сказала она.

Что касается районов Новосибирска, то на данный момент наибольшая активность избирателей отмечена в Калининском районе города — 12, 56 %, Железнодорожном — 12,3 %, Заельцовском районах — 11,13 %.

Аутсайдером по явке стал Ленинский район Новосибирска — здесь по данным на 12 часов проголосовали 8,5 % избирателей.