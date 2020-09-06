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Назван район Новосибирска с самой высокой явкой на выборах 13 сентября

сегодня 16:33

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Советском районе Новосибирска зафиксирована самая высокая явка избирателей; аутсайдером остаётся Ленинский район города.

В Новосибирской области явка на выборах составляет 21,5 %. Такие данные обнародовал региональный избирком по ситуации на 15 часов 13 сентября.

По словам председателя избирательной комиссии Ольги Благо, за 11, 12 и 13 сентября проголосовали более 456 тысяч жителей.

Самая высокая активность избирателей отмечена в Сузунском (48,3 %), Здвинском (45,8 %) и Венгеровском (43,7 %) районах области.

Что касается Новосибирска, то здесь самым активным оказался Советский район — с явкой в 18 %. Меньше всего голосуют жители Ленинского района — здесь явка составляет 12,2 %.

В избиркоме также назвали показатели явки в Искитиме — там она составила 21,5 %, в Оби — 18,4 %, в Бердске — 16,5 %.

Напомним, Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию основного дня выборов в Новосибирской области.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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