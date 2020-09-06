«Невыносимая лёгкость бытия»: Митя Фомин озадачил поклонников философскими размышлениями

Фото instagram.com/mf_agent

Митя Фомин рассказал поклонникам, что думает о знаменитом чешском романе; часть подписчиков оценили фото певца и не стали вдумываться в смысл написанного.

Новосибирский певец Митя Фомин поделился с поклонниками мыслями о всемирно известном романе Милана Кундеры «Невыносимая лёгкость бытия». Пост с размышления артист опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам певца, этот роман он прочитал несколько лет назад. Ему понравилась идея, что жизнь — это своеобразный процесс, полный невыносимой лёгкости.

«Согласно Кундере, бытие полно невыносимой лёгкости, потому что каждый из нас живёт всего один раз: «Einmal ist Keinmal» (с нем. — «единожды — все равно что никогда», то есть «то, что произошло однажды, могло совсем не происходить», «один раз не считается»). Значит, каждая жизнь несёт в себе таинственную случайность, каждое наше действие не может полностью предопределить наше будущее. Любой выбор не отягощён последствиями, а потому не важен. В то же время наши действия становятся невыносимыми, если задумываться об их последствиях постоянно, потому жизнь можно охарактеризовать как «Невыносимую лёгкость бытия», — написал Фомин.

Такой пост артиста явно озадачил поклонников. Некоторые честно написали, что ничего не поняли, но всегда рады посмотреть на красивого певца. Однако нашлись те, кому пришлись по душе размышления Фомина:

«Интересная, конечно, мысль...Но если не озадачиваться последствиями, принимая важные решения, это может слишком дорогого стоить! Поэтому соглашусь лишь частично!Не стоит воспринимать жизнь излишне серьезно, но и свое собственное безрассудство стоит держать в узде временами», — написала Мария П.

«Любой творческий человек, например Кундера пытается передать в произведениях своё понимание или образ жизни. Главный герой романа через легкомысленность поведения, не задумываясь о последствиях своих действий ищет смысл существования, своего предназначения. Лёгкость бытия может стать просто невыносимой. Есть схожесть жанра с фильмом Афоня, который я бы рекомендовала больше, чем этот роман», — прокомментировала Катя.

Напомним, Митя Фомин вернулся в Крым и зажигает на концертах.