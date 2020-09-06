Новосибирец сообщил о минировании избирательного участка: председатель УИК назвал это провокацией

Фото мвд.рф, скриншот 2ГИС

Неизвестный житель Новосибирска сообщил о «минировании» избирательного участка; председатель считает это провокацией.

Новосибирец позвонил в избирательный участок № 1578 и сообщил о минировании. Участок находится в Заельцовском районе, в здании молодёжного центра «Стрижи». По предварительной информации, звонок поступил около часа назад.

Сиб.фм обратился за комментарием в избирательный участок, и человек, взявший трубку, подтвердил факт подобного звонка. Позже ситуацию более подробно прокомментировал председатель УИК.

«Это может быть провокация. Позвонил человек, сказал, что может быть минирование. О подробностях обещал рассказать позже», — говорит он.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в разговоре с Сиб.фм не стали подтверждать или опровергать эту информацию. Собеседник сообщил, что комментарии в день голосования даёт избирательная комиссия, а МВД не вмешивается в процесс выборов.

Напомним, 13 сентября новосибирец рассказал о нарушениях на выборах в Криводановском сельсовете.