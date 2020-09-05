Новосибирец выбрал приз и не стал играть на шоу «Поле чудес»

Скриншот Первого канала

Название передачи себя оправдывает; новосибирцу выпала удача даже без отгадывания слова.

Травматолог – ортопед Бекболот Буланбаев из Новосибирска ушёл с передачи «Поле Чудес» с призом, даже не став отгадывать слово. Он был вторым в тройке и на колесе фортуны сразу же выпал сектор «Приз». Работающий в Искитиме Буланбаев решил забрать его. Но ведущий капитал-шоу Леонид Якубович пытался сбить игрока с пути, предлагая деньги. Сумма дошла до 65 тысяч рублей. Новосибирец был непреклонен. В итоге он покинул студию с призом — телевизором, с функцией караоке. Но перед этим Бекболот спел на киргизском языке, вызвав одобрительное оживление в студии.

Разгадать слова выпало игроку из Ленинградской области.

Напомним, 5 сентября новосибирский блогер Mamix провёл новый эксперимент.