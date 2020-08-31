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Объяснено воздействие энергетиков на сердце

вчера 23:07

Фото pixabay.com

Энергетики являются распространённым средством повышения энергии и продления работоспособности; напитки несут в себе потенциальную опасность для здоровья.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, что частое употребление энергетиков ведёт к нарушению деятельности сердечно – сосудистой системы. Ролик врач разместила на своём YouTube-канале.

Нужно осторожно и аккуратно подходить к приёму энергетиков, говорит Кореневич: входящие в них вещества провоцируют резкий вброс адреналина и дофамина, известными также как «гормоны стресса». Такое гормональное подхлёстывание приводит к разрегулированию сердечно – сосудистой системы и появлению патологий. Допустим разовый приём энергетика, но пить его регулярно по любому поводу не стоит, предупреждает кардиолог.

Кореневич знает, о чём говорит – её стаж работы превышает двадцать лет, много научных публикаций по острому коронарному синдрому и написанная книга «Как жить после инфаркта?».

Напомним, 31 августа невролог опроверг мифы о микроинсультах.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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