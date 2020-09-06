Основной день голосования в Новосибирске: хроника выборов (обновляется)

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и избиркома Новосибирской области

В Новосибирске открылись избирательные участки; 13 сентября в регионе решат судьбу заксобрания, горсовета и райсоветов.

12:38

Обком КПРФ сообщил на своём сайте о нарушениях на избирательных участках.

В частности ранним утром перед избирательным участком №1522 появилась агитационная надпись указанием кандидата Марии Лондон.

Избирательная комиссия обратила внимание на агитационную надпись, размещённую на асфальте, и заклеила её бумагой и скотчем.

Также агитационные надписи были замечены и в других районах Новосибирска.

12:36

Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Сузунском (36%), Кочковском (33,5%) и Здвинском (33,4%) районах Новосибирской области.

Что касается Новосибирска, то в областном центре по активности избирателей лидируют Калининский, Железнодорожный и Советский районы.

12:29

На выборах депутатов Заксобрания проголосовали более 16% избирателей. Об этом сообщила председатель избиркома Ольга Благо

12:12

По данным избиркома 12 сентября поступило пять обращений о нарушениях на избирательных участках. Большинство из них не подтвердились.

Проверка прошла на избирательном участке №1543. Была просмотрена запись с камер видеонаблюдения. С 8 часов избиратели приходили по одному. По состоянию 09.20 часов в помещении для голосования присутствовал 1 избиратель. Территориальной избирательной комиссии Заельцовского района запрошены пояснения в участковой комиссии. В УИК спокойная, доброжелательная обстановка. Наблюдателей не выгоняют, жалоб нет. Дополнительно просмотрены видеозаписи с камеры видеонаблюдения, сведения также не подтвердились.

На избирательном участке №1685 члены УИК после 20.00 часов переложили бюллетени в сейф-пакет в присутствии наблюдателей, которые поставили свои подписи на сейф-пакете, составили акт и выдали копии присутствующим лицам. Далее члены УИК и наблюдатели вышли с документами и сейф-пакетом в соседний кабинет, где поместили все документы и сейф-пакет в сейф председателя УИК. После чего сейф был опечатан. Утром 12 сентября сейф-пакет был предъявлен присутствующим лицам, номер сейф-пакета сверен с номером, указанным в акте, проверена целостность сейф-пакета.

Участковая избирательная комиссия № 780 приняла решение о начале голосования 12 сентября с 6.30 часов на основании обращений избирателей, работающих с 8.00 часов. Таким образом, голосование на данном участке началось до 8.00 часов, то есть до начала времени голосования, установленного постановлением ЦИК России от 24 июля 2020 года № 260/1916-7. Все бюллетени, по которым проголосовали указанные избиратели, упакованы в отдельный сейф-пакет, составлен акт, данные бюллетени при подведении итогов голосования будут признаны недействительными.

12 сентября 2020 года в участковую избирательную комиссию избирательного участка №82, расположенного по адресу: Барабинский район, село Новочановское, улица Центральная, 37, пришли два избирателя, Член комиссии с правом решающего голоса решив, что они будут голосовать, в графе «подпись члена избирательной комиссии» проставила свою подпись напротив их фамилий, избиратели голосовать не стали, сказали, что придут позже. Председатель комиссии исключила данные подписи члена комиссии, сделав запись «внесены ошибочно» и заверила своей подписью.

Информация о скупке голосов за кандидата-самовыдвиженца Сергея Майорова №1818 (школа №76) направлена в ГУ МВД России по Новосибирской области для проведения проверки.

11:50

В избирательной комиссии сообщили о работе горячей линии.

«13 сентября с 8:00 до 22:00 часов работает горячая линия Новосибирского облизбиркома: 8-800-707-62-90. По телефону избиратели могут получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий», — говорится в сообщении избиркома.

11:23

На 10:00 часов явка избирателей в Новосибирской области на выборах депутатов Законодательного Собрании региона составила 14,08 %, проголосовали 303 337 избирателей (с учётом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября).

11:05

В избирательной комиссии Новосибирской области рассказали, что в день голосования 12 сентября на избирательных участках работали более 5,5 тысяч наблюдателей.

10:13

Корреспондент Сиб.фм с утра проголосовала в лицее № 15 в Дзержинском районе.

«Удивительная тишина на участке: похоже, пандемия коронавируса отменила и традиционную торговлю выпечкой, и музыку, которая обычно сглаживала серьёзность события. Выдали три бюллетеня, новую шариковую ручку, проводили до кабинки и даже сказали неожиданное «Спасибо, что пришли». Кстати, маршрутизация внутри участка, действительно, работает. Заходишь в одну дверь — выходишь в другую. Все сотрудники комиссии и наблюдатели, естественно, в масках», — рассказала она.

9:18

Председатель Новосибирского облизбиркома Ольга Благо рассказала представителям СМИ, что в дни досрочного голосования (11 и 12 сентября) в регионе проголосовали 279 392 избирателя (12,97 %), в т. ч. в городе Новосибирске – 88 716 избирателей (7,42 %).

8:34

На территории Новосибирской области открыто 2008 избирательных участков. Как сообщили в областной избирательной комиссии, специальные мобильные группы производят объезд участков на предмет соблюдения противоэпидемических требований. Голосование проходит в масках. Каждому избирателю выдаётся индивидуальная ручка.

В Новосибирске сегодня, 13 сентября, в 8:00 открылись избирательные участки. Стартовал марафон основного дня выборов. Сегодня новосибирцы выберут состав нового горсовета и заксобрания.

В области, кроме как за депутатов в Законодательное собрание, голосуют за представителей в районные и сельские советы. В наукограде Кольцово выбирают главу поселения.

Сиб.фм ведёт онлайн трансляцию основного дня голосования.