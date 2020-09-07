Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Пенсионерам с тридцатилетним стажем доплатят к пенсии

вчера 22:07

Фото сс айта ПФР

Вышедшие на пенсию снова в поле зрения государства; отработавшим тридцать лет заплатят прибавку.

Пенсионный фонд России пояснил порядок получения дополнительной прибавки к пенсии тем пенсионерам, кто отработал не меньше тридцати лет. Об этом ПФР сообщает на сайте.

Важно соблюсти три условия: работать всё это время в агропромышленном секторе, сельская местность как место обитания и статус неработающего в настоящем.

Если все параметра совпадают, пенсионеры могут претендовать на дополнительную выплату в четверть фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Размер выплаты в нынешнем году установлен в 5686 рублей, то есть, прибавка составит 1421 рубль в месяц.

Вам положена повышенная пенсия, но доплату не осуществляют? Стоит обратиться в отделение Пенсионного фонда. Повышение устанавливается с 1 числа следующего месяца после обращения.

Напомним, 7 сентября определён размер выплат к Дню пожилого человека.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

деньги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37398
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33251
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
29673
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
25349
Коронавирус в Новосибирской области: ситуация на 7 сентября
25323
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18372
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
18339
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ