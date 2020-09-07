Пенсионерам с тридцатилетним стажем доплатят к пенсии

Фото сс айта ПФР

Вышедшие на пенсию снова в поле зрения государства; отработавшим тридцать лет заплатят прибавку.

Пенсионный фонд России пояснил порядок получения дополнительной прибавки к пенсии тем пенсионерам, кто отработал не меньше тридцати лет. Об этом ПФР сообщает на сайте.

Важно соблюсти три условия: работать всё это время в агропромышленном секторе, сельская местность как место обитания и статус неработающего в настоящем.

Если все параметра совпадают, пенсионеры могут претендовать на дополнительную выплату в четверть фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Размер выплаты в нынешнем году установлен в 5686 рублей, то есть, прибавка составит 1421 рубль в месяц.

Вам положена повышенная пенсия, но доплату не осуществляют? Стоит обратиться в отделение Пенсионного фонда. Повышение устанавливается с 1 числа следующего месяца после обращения.

Напомним, 7 сентября определён размер выплат к Дню пожилого человека.