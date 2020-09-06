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«Платят 500 рублей за голос»: новосибирец рассказал о незаконной агитации в день голосования 13 сентября

сегодня 17:42

Фото «Карта нарушений»

Житель Новосибирской области опубликовал фото, на котором изображена фура с фотографиями кандидатов от ЛДПР; в день голосования агитация запрещена.

На незаконную агитацию в ходе голосования 13 сентября пожаловался житель Новосибирской области. Сообщение он разместил на сайте «Карты нарушений». По данным очевидца, на территории Криводановского сельсовета стоит фургон, на котором изображены кандидаты от ЛДПР.

Также человек утверждает, что в районе выявлены и другие нарушения.

«По территории передвигается грузовик с плакатами, на которых изображены кандидаты и время от времени он стоит на въезде в село. Также, кандидаты осуществляют подвоз избирателей и платят 500 рублей за голос в пользу ЛДПР», — пишет сибиряк. (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 13 сентября начался основной день голосования на выборах депутатов горсовета и заксобрания. К 15:00 по местному времени явка превысила 21 %.

Напомним, 13 сентября избиратель из Дзержинского района решил спеть на участке.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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