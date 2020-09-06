Почти 5,5 тысяч новых заражений коронавирусом зафиксировано в России за сутки
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Количество подтверждённых случаев коронавируса в России достигло 1 062 811; с начала пандемии зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.
За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса, зафиксировано 94 летальных исхода. Об этом 13 сентября сообщил в федеральном оперативном штабе.
🔸 Москва — 650
🔸 Санкт-Петербург — 206
🔸 Московская область — 166
🔸 Ростовская область — 162
🔸 Нижегородская область — 159
🔸 Ставропольский край — 137
🔸 Свердловская область — 131
🔸 Ульяновская область — 128
🔸 Самарская область — 111
🔸 Воронежская область — 110
🔸 Саратовская область — 105
🔸 Красноярский край — 103
🔸 Кемеровская область — 97
🔸 Архангельская область — 96
🔸 Оренбургская область — 96
🔸 Волгоградская область — 95
🔸 Краснодарский край — 92
🔸 Пензенская область — 85
🔸 Республика Дагестан — 83
🔸 Ханты-Мансийский АО — 78
🔸 Приморский край — 71
🔸 Иркутская область — 69
🔸 Хабаровский край — 69
🔸 Республика Крым — 69
🔸 Республика Калмыкия — 68
🔸 Республика Саха (Якутия) — 68
🔸 Мурманская область — 67
🔸 Удмуртская Республика — 63
🔸 Забайкальский край — 63
🔸 Кировская область — 62
🔸 Алтайский край — 62
🔸 Челябинская область — 61
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 59
🔸 Республика Коми — 58
🔸 Пермский край — 57
🔸 Тюменская область — 55
🔸 Орловская область — 51
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 50
🔸 Томская область — 50
🔸 Новосибирская область — 49
🔸 Республика Бурятия — 48
🔸 Костромская область — 47
🔸 Белгородская область — 45
🔸 Республика Ингушетия — 45
🔸 Астраханская область — 45
🔸 Омская область — 45
🔸 Ивановская область — 42
🔸 Вологодская область — 42
🔸 Ярославская область — 41
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 40
🔸 Сахалинская область — 40
🔸 Брянская область — 39
🔸 Калужская область — 37
🔸 Ленинградская область — 37
🔸 Республика Алтай — 37
🔸 Республика Хакасия — 33
🔸 Магаданская область — 33
🔸 Калининградская область — 32
🔸 Псковская область — 32
🔸 Республика Башкортостан — 32
🔸 Республика Мордовия — 32
🔸 Республика Тыва — 31
🔸 Владимирская область — 30
🔸 Липецкая область — 30
🔸 Республика Северная Осетия — 30
🔸 Рязанская область — 29
🔸 Тамбовская область — 28
🔸 Тульская область — 28
🔸 Курганская область — 28
🔸 Амурская область — 28
🔸 Курская область — 27
🔸 Новгородская область — 26
🔸 Камчатский край — 25
🔸 Тверская область — 24
🔸 Чувашская Республика — 24
🔸 Республика Татарстан — 23
🔸 Республика Карелия — 20
🔸 Республика Адыгея — 20
🔸 Республика Марий Эл — 19
🔸 Севастополь — 19
🔸 Смоленская область — 14
🔸 Еврейская АО — 6
🔸 Чеченская Республика — 4
🔸 Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 578 летальных исходов, выздоровело 876 225 человек.
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