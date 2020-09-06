Почти 5,5 тысяч новых заражений коронавирусом зафиксировано в России за сутки

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество подтверждённых случаев коронавируса в России достигло 1 062 811; с начала пандемии зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.

За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса, зафиксировано 94 летальных исхода. Об этом 13 сентября сообщил в федеральном оперативном штабе.

🔸 Москва — 650

🔸 Санкт-Петербург — 206

🔸 Московская область — 166

🔸 Ростовская область — 162

🔸 Нижегородская область — 159

🔸 Ставропольский край — 137

🔸 Свердловская область — 131

🔸 Ульяновская область — 128

🔸 Самарская область — 111

🔸 Воронежская область — 110

🔸 Саратовская область — 105

🔸 Красноярский край — 103

🔸 Кемеровская область — 97

🔸 Архангельская область — 96

🔸 Оренбургская область — 96

🔸 Волгоградская область — 95

🔸 Краснодарский край — 92

🔸 Пензенская область — 85

🔸 Республика Дагестан — 83

🔸 Ханты-Мансийский АО — 78

🔸 Приморский край — 71

🔸 Иркутская область — 69

🔸 Хабаровский край — 69

🔸 Республика Крым — 69

🔸 Республика Калмыкия — 68

🔸 Республика Саха (Якутия) — 68

🔸 Мурманская область — 67

🔸 Удмуртская Республика — 63

🔸 Забайкальский край — 63

🔸 Кировская область — 62

🔸 Алтайский край — 62

🔸 Челябинская область — 61

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 59

🔸 Республика Коми — 58

🔸 Пермский край — 57

🔸 Тюменская область — 55

🔸 Орловская область — 51

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 50

🔸 Томская область — 50

🔸 Новосибирская область — 49

🔸 Республика Бурятия — 48

🔸 Костромская область — 47

🔸 Белгородская область — 45

🔸 Республика Ингушетия — 45

🔸 Астраханская область — 45

🔸 Омская область — 45

🔸 Ивановская область — 42

🔸 Вологодская область — 42

🔸 Ярославская область — 41

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 40

🔸 Сахалинская область — 40

🔸 Брянская область — 39

🔸 Калужская область — 37

🔸 Ленинградская область — 37

🔸 Республика Алтай — 37

🔸 Республика Хакасия — 33

🔸 Магаданская область — 33

🔸 Калининградская область — 32

🔸 Псковская область — 32

🔸 Республика Башкортостан — 32

🔸 Республика Мордовия — 32

🔸 Республика Тыва — 31

🔸 Владимирская область — 30

🔸 Липецкая область — 30

🔸 Республика Северная Осетия — 30

🔸 Рязанская область — 29

🔸 Тамбовская область — 28

🔸 Тульская область — 28

🔸 Курганская область — 28

🔸 Амурская область — 28

🔸 Курская область — 27

🔸 Новгородская область — 26

🔸 Камчатский край — 25

🔸 Тверская область — 24

🔸 Чувашская Республика — 24

🔸 Республика Татарстан — 23

🔸 Республика Карелия — 20

🔸 Республика Адыгея — 20

🔸 Республика Марий Эл — 19

🔸 Севастополь — 19

🔸 Смоленская область — 14

🔸 Еврейская АО — 6

🔸 Чеченская Республика — 4

🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 578 летальных исходов, выздоровело 876 225 человек.