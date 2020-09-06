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Получите разрешение: в Забайкалье массовые мероприятия будут согласовывать с властью

сегодня 15:31

Фото pixabay.com

В Забайкальском крае хотят обязать организаторов массовых мероприятий получать разрешение; с таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю готовит предложение, которое обяжет организаторов массовых мероприятий заблаговременно согласовывать праздники с органами власти. Такое предложение поступило сегодня, 13 сентября, на экстренном совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в крае.

За прошедшие сутки в Забайкалье выявили 66 новых случаев коронавируса.

В случае, если предложение ведомства вступит в силу, без официального разрешения массовые мероприятия будут запрещены. Об этом сообщает ZabNews.

Напомним, в Новосибирской области 13 сентября умерли ещё четверо больных коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Забайкальский край
коронавирус

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