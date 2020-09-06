Пособие 10000 на ребёнка: школьницу из многодетной семьи высмеяли за дешёвый ранец

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Родители российских школьников продолжают подписывать петицию о выделении пособия на детей до 16 лет в сентябре; в комментариях под обращением они рассказывают, сколько потратили на сборы своих чад на учёбу.

Петицию с просьбой выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей в сентябре подписали уже более 270 тысяч человек. Поддерживающие обращение родители отмечают в комментариях, что без дополнительного пособия очень сложно собрать ребёнка в школу. Многим пришлось оформлять займы или отказаться от платежей за коммунальные услуги.

Мама одной из российских школьниц и вовсе призналась, что не смогла полноценно собрать троих своих детей в школу. «Купили старшему одежду, и всё, деньги закончились», — написала она.

По словам женщины, дочери-второкласснице пришлось пойти в школу с ранцем старшего брата, потому что её прошлогодний «порвала собака».

«Так её же засмеяли в классе. Сказали: «Ты что ли в секонд-хенде его по дешёвке взяла?» — написала мама девочки.

Женщина добавила, что для ребёнка случившееся стало настоящей трагедией — девочка плакала весь вечер, а наутро отказалась идти на уроки.

«Пришлось брать микрозайм. С чего будем возвращать — непонятно», — резюмировала подписавшая петицию Светлана.

Напомним, ранее родители российских детей рассказали, сколько потратили на сборы в школу.